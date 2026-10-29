Folarin Balogun Berpotensi Hengkang dari AS Monaco setelah Masuk Prioritas Juventus

Folarin Balogun (Bein Sports)
JawaPos.com – AS Monaco berpotensi kehilangan striker asal Amerika Serikat, Folarin Balogun, yang dikabarkan menjadi target prioritas Juventus pada bursa transfer Januari mendatang.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10), Diketahui bahwa Juventus ingin memperkuat lini serang untuk menghadapi paruh kedua musim dan menilai Balogun mampu menambah daya gedor tim.
Ketertarikan klub raksasa Italia tersebut muncul ketika Balogun kesulitan mendapatkan kesempatan bermain bersama Monaco dengan catatan hanya tampil selama 71 menit musim ini.
Peluang Balogun meninggalkan Monaco semakin terbuka setelah kepindahannya ke Everton pada bursa transfer musim panas lalu gagal terwujud. Klub Liga Primer Inggris tersebut dilaporkan telah menyepakati nilai transfer sekitar EUR 40 juta atau setara Rp860 miliar dengan Monaco.
Diketahui bahwa sebelum proses transfer terhambat oleh keraguan terkait hasil pemeriksaan medis. Balogun akhirnya memilih bertahan di Prancis, tetapi minimnya kesempatan bermain membuat kepindahan pada Januari berpotensi menjadi pilihan untuk memulai kembali kariernya.
Meski Juventus dikabarkan menjadikan Balogun sebagai incaran utama, belum ada tawaran resmi yang diumumkan kepada Monaco.
Klub Prancis tersebut masih memiliki posisi tawar kuat karena kontrak Balogun berlaku hingga Juni 2028, sementara nilai transfernya berpotensi mengacu pada kesepakatan Everton sebelumnya yang mencapai EUR 48 juta atau sekitar Rp936 miliar.
Selain Balogun, Juventus juga dikabarkan memantau Alexander Sørloth dari Atlético Madrid dan Antonio Raimondo dari Frosinone sebagai alternatif untuk memperkuat lini depan.
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