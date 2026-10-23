Prediksi Skor Monaco vs Freiburg di UEFA Conference League: Tuan Rumah Diunggulkan

JawaPos.com - AS Monaco akan menjamu Freiburg pada matchday kedua fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di Stade Louis-II, Jumat (23/10/2026) pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur kemenangan setelah sama-sama menelan kekalahan di kompetisi domestik.
Monaco memiliki keuntungan bermain di kandang. Selain itu, penyerang muda Paris Brunner berpeluang kembali menjadi tumpuan setelah mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas CSKA Sofia pada pertandingan pembuka Conference League.
Di sisi lain, Freiburg datang dengan modal kemenangan 3-2 atas FK Baumit Jablonec.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa tim asal Jerman itu mempunyai potensi berbahaya di lini depan, meskipun masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah di sektor pertahanan.
Monaco dan Freiburg sama-sama gagal meraih hasil positif pada pertandingan liga terakhir mereka. Monaco kalah 0-1 dari Lorient, sedangkan Freiburg menyerah 1-2 dari Bayer Leverkusen.
Hasil tersebut membuat pertandingan di Stade Louis-II menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk membangun kembali kepercayaan diri. Monaco tentu tidak ingin kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri, sementara Freiburg berusaha membuktikan bahwa mereka mampu bersaing ketika menghadapi lawan dengan kualitas berbeda.
Sebelum menghadapi Freiburg, Monaco mencatatkan tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam 10 pertandingan kompetitif.
Catatan tersebut menjadi modal bagi tim tuan rumah untuk menghadapi pertandingan yang diperkirakan berlangsung ketat.
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