Prediksi Skor Monaco vs Lille di Liga Prancis: Siapa Paling Berhak Kuasai Klasemen

JawaPos.com - Monaco maupun Lille berpeluang untuk sementara merebut kembali posisi puncak Ligue 1 jika berhasil meraih kemenangan pada pekan kedelapan saat kedua tim bertemu di Stade Louis II, Minggu (25/10) malam WIB.

Menjelang akhir pekan ini, kedua tim terlibat dalam persaingan ketat di papan atas, di mana terdapat lima tim yang memiliki perolehan poin sama. Monaco turun ke peringkat kelima setelah menelan kekalahan 1-0 dari Lorient, sementara Lille berada satu tingkat di atas mereka usai bermain imbang 1-1 melawan Brest.

Pratinjau Pertandingan Jeda panjang untuk agenda internasional musim gugur ini mungkin datang pada saat yang kurang tepat bagi Monaco.

Sebelum musim Ligue 1 dihentikan sementara pada September, anak asuh Filipe Luis sempat memuncaki klasemen dengan catatan tak terkalahkan dalam lima pertandingan liga pertama — hanya kehilangan poin dalam satu kesempatan.

Kini, klub dari wilayah kerajaan tersebut telah tergeser dari posisi puncak dan akan berupaya menghindari rekor negatif: menyamai catatan tanpa kemenangan terpanjang mereka di kompetisi domestik tahun ini (tiga pertandingan berturut-turut).

Meski sedang mengalami sedikit penurunan performa di liga domestik, Les Monegasques mencatatkan rekor sempurna 100% di ajang UEFA Conference League, dengan total lima gol yang dicetak dalam dua pertandingan fase liga.

Selain itu, mereka belum pernah kalah dalam pertandingan kompetitif apa pun di Stade Louis II musim ini. Dalam empat laga kandang tersebut, mereka selalu berhasil menjaga jumlah kebobolan maksimal satu gol — termasuk kemenangan 3-0 atas Freiburg, finalis Liga Europa musim lalu pada Kamis kemarin.

Jika kalah pada Minggu ini, Monaco akan mencatatkan kekalahan beruntun di kompetisi liga untuk pertama kalinya sejak Mei lalu.