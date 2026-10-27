De Zerbi Puji Tottenham Usai Pecundangi Chelsea, Sebut Timnya Makin Berkembang dan Lengkap

Roberto De Zerbi. (ig @spursofficial)
JawaPos.com - Roberto De Zerbi menilai Tottenham Hotspur mulai menunjukkan perkembangan signifikan setelah meraih kemenangan 2-0 atas Chelsea yang harus bermain dengan 10 pemain di Stamford Bridge, Sabtu.
Pelatih asal Italia itu menyebut Spurs kini telah berkembang menjadi tim yang lengkap, baik dari segi permainan maupun mentalitas. Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Tottenham hanya mencatatkan kemenangan kedua mereka dalam 34 kunjungan ke Stamford Bridge di Premier League.
Dua gol pada babak kedua memastikan kemenangan tim tamu. Gol bunuh diri Mike Penders pada menit ke-77 membuka keunggulan Tottenham, sebelum Mathys Tel menggandakan skor melalui aksi individu yang apik 10 menit kemudian.
Chelsea juga harus bermain dengan 10 orang setelah Cole Palmer menerima dua kartu kuning. Kartu pertama diberikan setelah reaksinya terhadap Mateus Fernandes, sementara kartu kedua menyusul tekel terlambat terhadap pemain pengganti Conor Gallagher.
Hasil ini menjadi momen penting bagi Tottenham di bawah kepemimpinan De Zerbi. Spurs sebelumnya menjalani awal musim yang sulit dan sempat berada di posisi terbawah klasemen, meskipun telah menghabiskan sekitar £400 juta untuk mendatangkan 10 pemain baru setelah nyaris terdegradasi pada musim sebelumnya.
De Zerbi Sebut Tottenham Kini Menjadi Tim yang Lengkap
Melansir ESPN, De Zerbi menilai kemenangan atas Chelsea merupakan buah dari kerja keras para pemain, baik dalam latihan maupun saat membangun hubungan di dalam tim.
"Ini adalah momen besar bagi para penggemar, klub, dan juga para pemain," katanya. "Mereka pantas mendapatkan kemenangan ini, mereka telah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Kami terus berkembang, kami terus meningkatkan mentalitas, kekompakan tim, dan hubungan antar pemain, dan kemudian kami juga terus berkembang di lapangan."
Menurut De Zerbi, perubahan Tottenham tidak hanya terlihat dari hasil pertandingan. Ia juga melihat peningkatan dalam cara para pemain berinteraksi, memahami satu sama lain, dan menjalankan strategi di lapangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022