Lisandro Martinez Diabaikan Michael Carrick Usai Bek Manchester United Mendapat Kartu Merah

JawaPos.com - Lisandro Martinez menjadi sorotan setelah mendapatkan dua kartu kuning dalam rentang waktu hanya 82 detik saat Manchester United menghadapi Chelsea.

Bek asal Argentina tersebut diusir dari lapangan dalam kekalahan 0-2 di Stamford Bridge, sementara manajer Michael Carrick terlihat mengabaikannya ketika ia berjalan menuju terowongan.

Chelsea membuka keunggulan melalui Morgan Rogers pada awal babak kedua. Rogers dengan mudah melewati Martinez sebelum mencetak gol, sekaligus membuat bek Manchester United itu melakukan tekel ceroboh yang berujung pada kartu kuning pertamanya.

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Situasi Martinez semakin buruk ketika ia melakukan dorongan terhadap Wesley Fofana di kotak penalti. Wasit kemudian memberikan kartu kuning kedua sekaligus mengusirnya dari lapangan, sedangkan Chelsea mendapat hadiah penalti.

Cole Palmer sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo dan menggandakan keunggulan tuan rumah menjadi 2-0. Manchester United pun harus menghadapi situasi semakin sulit setelah kehilangan satu pemain.

Saat Martinez berjalan menuju terowongan setelah diusir dari lapangan, Carrick terlihat tidak memberikan perhatian kepadanya. Momen tersebut menambah sorotan terhadap hubungan antara sang manajer dan pemainnya di tengah periode sulit yang sedang dialami United.

Carrick sebelumnya mendapat dukungan dari jajaran direksi menjelang lawatan ke London. Namun, tekanan terhadap posisinya sebagai manajer terus meningkat seiring rentetan hasil buruk yang diraih tim.

Martinez Kembali Menuai Kritik Kartu merah tersebut datang hanya beberapa minggu setelah Martinez menjadi sorotan karena mengkritik jajaran petinggi Manchester United dalam sebuah wawancara yang mengejutkan.