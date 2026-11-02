Michael Carrick dan Bruno Fernandes Akur, Ban Kapten Manchester United Tetap

JawaPos.com - Hubungan Michael Carrick dan Bruno Fernandes di Manchester United mulai membaik setelah keduanya sempat bersitegang. Carrick bahkan memastikan Fernandes tetap menjadi kapten dan akan memainkannya sebagai starter saat menghadapi Chelsea di Stamford Bridge.

Keduanya dikabarkan terlibat perselisihan setelah Manchester United kalah 1-4 dari Como 1907 dalam pertandingan Liga Champions pada 21 Oktober.

Fernandes mengkritik taktik Carrick yang melarang pemain melakukan pressing satu lawan satu. Carrick kemudian membalas bahwa sistem dan taktik apa pun tidak akan berjalan jika para pemain malas berlari.

Seperti dilansir Manchester Evening News, Carrick dan Fernandes sepakat menggelar pertemuan untuk menyelesaikan kesalahpahaman atau clear the air di Carrington, markas latihan Manchester United, pada pertengahan pekan lalu.

Setelah pertemuan tersebut, Carrick menegaskan tidak ada rencana untuk mencopot ban kapten dari Fernandes.

"Dia adalah pemain yang sangat penting bagi grup ini. Dia berkomitmen penuh pada klub dan tidak ada keputusan yang perlu diambil untuk menggantinya sebagai kapten," tutur Carrick.

Bruno Fernandes Tetap Jadi Andalan MU Keputusan mempertahankan Fernandes sebagai kapten menunjukkan kepercayaan Carrick terhadap peran gelandang asal Portugal tersebut di dalam tim.

Selain menjadi pemimpin di lapangan, Fernandes juga tetap masuk dalam rencana permainan Carrick. Dia diproyeksikan menjadi starter saat Manchester United menghadapi Chelsea di Stamford Bridge.