Estêvão Masuk Radar Barcelona Karena Minimnya Menit Bermain Bersama Chelsea

JawaPos.com – Barcelona terus memantau situasi Estêvão yang kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler bersama Chelsea.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (2/11), Penyerang sayap asal Brasil berusia 19 tahun itu baru mencatatkan 259 menit bermain dari sembilan penampilan di Liga Inggris dan Piala EFL musim ini.

Minimnya kesempatan tersebut menarik perhatian Barcelona, terutama direktur olahraga Deco yang telah mengagumi kemampuan Estêvão sejak pemain itu masih memperkuat Palmeiras.

Situasi tersebut membuat Barcelona kembali mempertimbangkan peluang untuk merekrut Estêvão, yang sebelumnya sempat masuk dalam pantauan klub sebelum bergabung dengan Chelsea.

Barcelona disebut mengagumi kreativitas dan kemampuan individu pemain Brasil tersebut untuk memperkuat lini serang, sementara Deco menjadi salah satu sosok yang mendukung ketertarikan itu.

Chelsea sendiri merekrut Estêvão dari Palmeiras melalui kesepakatan yang nilainya dapat mencapai USD 68,8 juta atau sekitar Rp1,2 triliun, termasuk bonus tambahan.

Meski muncul spekulasi mengenai kemungkinan peminjaman pada bursa transfer Januari, pelatih Chelsea Xabi Alonso membantah adanya pembicaraan terkait kepergian Estêvão.

Estevao menegaskan bahwa pemain muda tersebut masih berpeluang mendapatkan kesempatan dan menit bermain seiring berjalannya musim.