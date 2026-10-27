Levante vs Atletico Madrid: Duel Sengit La Liga, Siapa yang Menang?

JawaPos.com - Levante bertemu Atletico Madrid dalam lanjutan La Liga Spanyol musim 2026/2027 pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Pertandingan yang berlangsung di Estadio Ciutat de València ini diperkirakan menghadirkan persaingan menarik.

Levante berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Atletico Madrid mengincar kemenangan untuk mempertahankan persaingan di papan atas klasemen.

Menurut analisis Sports Mole, Atletico Madrid lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini.

Berdasarkan data yang tersedia menjelang laga, tim asuhan Diego Simeone berada di posisi kedua klasemen dengan 22 poin dari sembilan pertandingan, sementara Levante mengoleksi 10 poin dan menempati peringkat ke-11.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa Atletico memiliki modal lebih kuat dari segi hasil pertandingan musim ini.

Levante tetap memiliki peluang memberikan kejutan, terutama setelah meraih kemenangan 3-1 atas Athletic Bilbao pada 21 Oktober 2026. Hasil tersebut menjadi dorongan positif bagi tim tuan rumah untuk menghadapi lawan yang lebih kuat.

Ketajaman Roger Brugué dan rekan-rekannya bisa menjadi faktor penting jika Levante mampu memanfaatkan peluang serta menjaga konsistensi permainan sepanjang laga.

Atletico Madrid datang dengan performa kompetitif setelah meraih kemenangan 1-0 atas Espanyol di kompetisi liga.