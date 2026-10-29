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Penulis: Aprillia JP
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.07 WIB

Ketegangan Barcelona dan Atletico, Denda RFEF dan Permintaan Maaf Alvarez!

Barcelona didenda Rp 12 juta usai bersitegang dengan Atletico Madrid. (Instagram/@fcbarcelona) - Image

Barcelona didenda Rp 12 juta usai bersitegang dengan Atletico Madrid. (Instagram/@fcbarcelona)

JawaPos.com - Barcelona dijatuhi denda sebesar EUR 602 (sekitar Rp 12 juta) oleh Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) buntut keluhan Atletico Madrid terkait pendekatan ilegal terhadap Julian Alvarez.

Atletico menuduh Barcelona menghubungi pemain asal Argentina itu tanpa terlebih dulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada klubnya.

Atletico Madrid mengajukan keluhan setelah mengetahui adanya pendekatan Barcelona terhadap Julian Alvarez yang masih terikat kontrak bersama Los Rojiblancos hingga Juni 2030.

Klub asal ibu kota Spanyol itu menilai Barcelona tidak mengikuti prosedur yang semestinya sebelum menjalin komunikasi dengan sang pemain.

RFEF kemudian menjatuhkan denda pada Selasa (28/10) berdasarkan Pasal 133 regulasi federasi.

Atletico juga sempat mengajukan pengaduan kepada FIFA, tetapi badan sepak bola dunia itu menyatakan tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara tersebut.

Ketegangan antarklub itu meningkat setelah Alvarez mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Barcelona dalam sebuah wawancara selama Piala Dunia 2026.

Dalam wawancara tersebut, Alvarez mengatakan dirinya ingin mewujudkan impian bermain untuk Barcelona.

Pernyataan itu memicu spekulasi transfer yang berlanjut sepanjang bursa transfer musim panas dan membuat hubungannya dengan sebagian pendukung Atletico menjadi kurang harmonis.

Editor: Edi Yulianto
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