Cetak Gol dan Bawa Atletico Madrid Menang, Julian Alvarez Minta Maaf

JawaPos.com - Gol penentu kemenangan Julian Alvarez saat membawa Atletico Madrid menang 1-0 atas Deportivo La Coruna di Metropolitano, Minggu (25/10) dini hari WIB, bermakna ganda. Itu menjadi gol perdananya di LALIGA musim ini. Sekaligus menjadi kesempatan baginya untuk meminta maaf kepada suporter Atletico.

Sebelumnya, Alvarez kerap mendapat siulan di stadion menyusul pernyataan kontroversialnya tentang keinginan bermain untuk FC Barcelona. “Saya ingin meminta maaf kepada suporter atas perkataan saya saat Piala Dunia. Itu merupakan kesalahan, baik dari cara saya menyampaikannya maupun waktunya,” ujar Alvarez kepada Movistar+.