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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.16 WIB

Alexis Mac Allister Masuk Radar Atlético Madrid untuk Memperkuat Lini Tengah Diego Simeone

Alexis Mac Allister (Bein Sports) - Image

Alexis Mac Allister (Bein Sports)

JawaPos.com – Atlético Madrid dikabarkan membidik gelandang Liverpool asal Argentina, Alexis Mac Allister, untuk memperkuat lini tengah pada bursa transfer mendatang.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10), Klub besutan Diego Simeone tersebut tengah memantau situasi kontrak Mac Allister yang masih berlaku hingga Juni 2028.

Meski demikian, ketertarikan Atlético Madrid masih berada pada tahap pemantauan dan belum ada laporan mengenai tawaran resmi ataupun negosiasi antara kedua klub.

Mac Allister dinilai memiliki sejumlah kualitas yang sesuai dengan kebutuhan Atlético Madrid, mulai dari visi bermain, akurasi umpan, hingga kemampuan merebut kembali penguasaan bola.

Pemain berusia 27 tahun tersebut juga memiliki fleksibilitas untuk bermain di berbagai posisi lini tengah, baik membantu membangun serangan dari area belakang maupun menciptakan peluang di dekat kotak penalti lawan.

Pengalamannya bersama Liverpool di Liga Primer Inggris dan tim nasional Argentina turut menjadi nilai tambah bagi Atlético Madrid yang ingin menjaga daya saing di level tertinggi sepak bola Eropa.

Kendati demikian, upaya Atlético Madrid untuk merekrut Mac Allister diperkirakan tidak akan mudah karena Liverpool masih memiliki kendali atas masa depan sang gelandang melalui kontraknya.

Setiap kemungkinan transfer akan bergantung pada kesediaan Liverpool untuk melepas pemainnya serta kesepakatan mengenai persyaratan finansial antara kedua klub.

Editor: Novia Tri Astuti
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