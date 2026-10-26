Menang Comeback Lawan Fiorentina, Marcus Thuram Sebut Inter Milan Percaya Diri

JawaPos.com - Marcus Thuram mengakui Inter Milan punya kepercayaan diri tinggi saat menang comeback melawan Fiorentina di pekan kedelapan Liga Italia.

Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Minggu (25/10).

Di babak kedua, Fiorentina unggul terlebih dahulu setelah Alex Jimenez mencetak gol menit ke-65.

Setelah gol tersebut, Inter Milan terus melancarkan serangan ke pertahanan Fiorentina.

Hasilnya baru terlihat di menit tambahan yang dimulai dari gol Marcus Thuram menit ke-90+1.

Inter Milan tidak ingin laga berakhir imbang. Gol penalti Piotr Zielinski menit ke-90+7 gagal ditepis kiper Fiorentina David De Gea.

Menurut Marcus Thuram, kepercayaan diri menjadi kunci kemenangan Inter Milan saat mengalahkan Fiorentina.

Dia merasa pertandingan masih panjang dan timnya percaya bisa memenangkan laga.