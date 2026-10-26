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Antonius Oskarianto Adur
Senin, 26 Oktober 2026 | 23.37 WIB

Menang Comeback Lawan Fiorentina, Marcus Thuram Sebut Inter Milan Percaya Diri

Marcus Thuram setelah cetak gol di laga kemenangan Inter Milan lawan Fiorentina. (Dok. Inter Milan) - Image

Marcus Thuram setelah cetak gol di laga kemenangan Inter Milan lawan Fiorentina. (Dok. Inter Milan)

JawaPos.com - Marcus Thuram mengakui Inter Milan punya kepercayaan diri tinggi saat menang comeback melawan Fiorentina di pekan kedelapan Liga Italia.

Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Minggu (25/10).

Di babak kedua, Fiorentina unggul terlebih dahulu setelah Alex Jimenez mencetak gol menit ke-65.

Setelah gol tersebut, Inter Milan terus melancarkan serangan ke pertahanan Fiorentina.

Hasilnya baru terlihat di menit tambahan yang dimulai dari gol Marcus Thuram menit ke-90+1.

Inter Milan tidak ingin laga berakhir imbang. Gol penalti Piotr Zielinski menit ke-90+7 gagal ditepis kiper Fiorentina David De Gea.

Menurut Marcus Thuram, kepercayaan diri menjadi kunci kemenangan Inter Milan saat mengalahkan Fiorentina.

Dia merasa pertandingan masih panjang dan timnya percaya bisa memenangkan laga.

"Tim memiliki kepercayaan diri untuk menang, bahkan di akhir pertandingan. Kami tahu ini pertandingan panjang, dan kami selalu bisa menang," kata Marcus Thuram kepada DAZN yang dikutip Tutto Mercato Web, Senin (26/10).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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