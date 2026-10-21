Prediksi Skor Inter Milan vs Shakhtar Donetsk: Misi Nerazzurri Raih Kemenangan di Liga Champions

JawaPos.com - Inter Milan akan menghadapi Shakhtar Donetsk pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Nerazzurri untuk keluar dari tekanan setelah mengawali kompetisi dengan dua kekalahan beruntun.

Duel Inter vs Shakhtar dijadwalkan berlangsung di Stadio Giuseppe Meazza atau San Siro, Kamis (22/10) dini hari WIB. Kick-off akan dimulai pukul 02.00 WIB dan pertandingan dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Inter membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang mereka bersaing di fase liga.

Tim asuhan Cristian Chivu belum mendapatkan satu poin pun setelah kalah dari Real Madrid dan Club Brugge dalam dua pertandingan sebelumnya.

Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi ketika menghadapi lawan yang sedang berada dalam tren positif.

Shakhtar Donetsk datang ke Milan dengan situasi yang lebih menguntungkan.

Tim asuhan Arda Turan itu juga sedang menunjukkan konsistensi di kompetisi domestik.