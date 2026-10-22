Cetak Gol Penentu, Carlos Augusto Puji Pemain Inter Milan Saat Kalahkan Shakhtar Donetsk 

JawaPos.com-Carlos Augusto memuji pemain Inter Milan setelah mengalahkan Shakhtar Donetsk di pertandingan ketiga Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Kamis (22/10/2026).

Pada menit ke-77, Carlos Augusto menjadi pahlawan Inter Milan dengan gol yang dicetaknya. Dia memuji assist Henrikh Mkhitaryan dan juga pergerakan Piotr Zieliński.

Bek 27 tahun tersebut menyoroti perjuangan rekan setimnya yang mampu mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan 10 pemain. Inter Milan terpaksa kekurangan pemain setelah Alessandro Bastoni mendapatkan kartu kuning kedua menit ke-68.

"Ini adalah gol yang sangat penting. [Henrikh Mkhitaryan) memberikan assist yang luar biasa, tetapi [Piotr] Zieliński juga bermain sangat baik untuk memulai pergerakan tersebut. Saya perlu mengucapkan selamat kepada semua rekan setim saya. Tidak pernah mudah ketika Anda bermain dengan 10 pemain," kata Carlos Augusto yang dikutip laman resmi UEFA, Kamis (22/10/2026).

Laga melawan Shakhtar Donetsk menjadi kemenangan perdana Inter Milan di Liga Champions. Carlos menilai laga tersebut berjalan sangat sulit bagi Nerazzurri.

"Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami tidak takut, tetapi setiap pertandingan Liga Champions selalu seperti ini. Mereka memiliki kualitas, dan sulit untuk mengendalikan permainan sepanjang waktu," pungkas Carlos Augusto.

Cristian Chivu memainkan Carlos di lini belakang untuk menemani Alessandro Bastoni dan Manuel Akanji. Dia bermain 90 menit dengan melakukan 66 sentuhan bola.