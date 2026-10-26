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Aprillia JP
Senin, 26 Oktober 2026 | 20.33 WIB

Dramatis! Inter Milan Comeback 2-1 atas Fiorentina Berkat Penalti Zielinski di Injury Time

Inter Milan amankan puncak klasemen Serie A usai selamat dari Fiorentina. (@brfootball/X) - Image

Inter Milan amankan puncak klasemen Serie A usai selamat dari Fiorentina. (@brfootball/X)

JawaPos.com – Inter Milan meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Fiorentina pada pekan kedelapan Serie A di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu (25/10). Meski tampil menekan sejak awal pertandingan, Nerazzurri gagal mencetak gol hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Inter kembali meningkatkan intensitas serangan. Namun, Fiorentina justru berhasil membuka keunggulan pada menit ke-65 melalui Alex Jimenez. Pemain asal Spanyol itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kanan atas gawang Inter setelah menerima umpan dari Nicolo Fagioli.

Tertinggal satu gol membuat Inter semakin agresif. Pelatih Cristian Chivu kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah variasi serangan. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-90+1.

Marcus Thuram mencetak gol penyama kedudukan melalui tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti. Ia memaksimalkan umpan Andy Diouf untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Drama berlanjut pada menit ke-90+5 ketika Victor Valdepenas melakukan pelanggaran terhadap Thuram di dalam kotak penalti. Wasit pun menunjuk titik putih untuk Inter.

Piotr Zielinski yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-90+7. Gelandang asal Polandia itu melepaskan tembakan ke sudut kiri atas gawang yang gagal dijangkau David de Gea. Inter pun berbalik unggul 2-1.

Cristian Chivu Lega Inter Milan Menang Dramatis

Dilansir dari situs resmi klub, momen penalti tersebut menjadi pengalaman menegangkan bagi Cristian Chivu. Pelatih Inter itu terlihat membungkuk di tepi lapangan dan memalingkan wajah ketika Zielinski bersiap mengeksekusi penalti. Setelah bola masuk ke gawang, Chivu kembali berdiri dengan ekspresi lega.

Seusai pertandingan, Chivu menegaskan bahwa keberhasilan Inter membalikkan keadaan merupakan hasil kerja keras seluruh tim.

“Penalti itu? Saya memikirkan semua yang telah kami lakukan hari ini. Kami memainkan pertandingan yang sangat baik dan disiplin, tetapi justru tertinggal akibat tembakan dari jarak 30 yard [sekitar 27 meter]. Kami akhirnya mendapatkan hasil dari kualitas yang telah kami tunjukkan,” kata Chivu.

Pelatih asal Rumania itu menilai para pemainnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal.

Editor: Hendra
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