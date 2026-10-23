Here We Go! Real Madrid Perpanjang Kontrak Arda Guler hingga 2031

JawaPos.com - Real Madrid dikabarkan segera mengumumkan perpanjangan kontrak Arda Guler. Kesepakatan antara klub dan gelandang asal Turki tersebut disebut telah mencapai tahap akhir.

Melansir laporan mengenai kabar yang disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano melalui akun X, seluruh persiapan kontrak baru Guler dikabarkan telah rampung. Sang pemain juga disebut sudah menandatangani kesepakatan yang akan memperpanjang masa baktinya bersama Los Blancos.

Kontrak Guler saat ini berlaku hingga musim panas 2029. Melalui kesepakatan baru tersebut, masa baktinya di Santiago Bernabeu disebut akan diperpanjang hingga 2031.

Kedua pihak kabarnya telah mencapai kesepakatan sejak September lalu. Real Madrid kini disebut tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang berusia 21 tahun tersebut.

Perpanjangan Kontrak yang Pantas Didapatkan Arda Guler Arda Guler bergabung dengan Real Madrid pada 2023 setelah tampil menjanjikan bersama Fenerbahce. Meski datang dengan reputasi sebagai salah satu talenta muda potensial, dia membutuhkan waktu untuk mendapatkan tempat reguler di skuad utama.

Perlahan, Guler mulai menunjukkan kualitasnya dan semakin berperan dalam permainan Madrid. Kreativitas, visi bermain, serta kemampuannya menciptakan peluang menjadi sejumlah keunggulan yang membuatnya berharga bagi tim.

Di bawah arahan Jose Mourinho, Guler disebut mendapatkan peran penting dalam membangun serangan. Kombinasinya dengan Jude Bellingham di area sepertiga akhir lapangan juga dinilai berpotensi menjadi senjata Madrid untuk membongkar pertahanan lawan.

Dalam 11 pertandingan kompetitif musim ini, Guler diklaim telah mencatatkan tiga gol dan lima assist. Statistik tersebut menjadi gambaran kontribusinya dalam membantu tim di lini serang.

Perkembangan itu membuat perpanjangan kontrak menjadi langkah strategis bagi Real Madrid. Klub dapat menjaga keberadaan salah satu pemain mudanya sekaligus memberikan kepastian mengenai masa depannya.