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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.14 WIB

Prediksi Skor Persipura vs Persiba: Mutiara Hitam Diunggulkan, Tamu Tertekan

Persipura Jayapura berpeluang meraih hasil positif saat menjamu Persiba Balikpapan pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. Namun, Beruang Madu tetap membidik poin demi mengakhiri periode sulit. (Dok. iLeague) - Image

Persipura Jayapura berpeluang meraih hasil positif saat menjamu Persiba Balikpapan pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. Namun, Beruang Madu tetap membidik poin demi mengakhiri periode sulit. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Persipura Jayapura berpeluang mengamankan kemenangan saat menghadapi Persiba Balikpapan pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jumat (23/10) sore.

Mutiara Hitam memiliki modal tujuh poin dan tengah berupaya memperbaiki posisi di klasemen Grup B. Sebaliknya, Persiba Balikpapan masih terpuruk setelah belum mengumpulkan poin hingga pekan keenam dan tercatat memiliki minus empat poin.

Perbedaan posisi tersebut membuat Persipura lebih diunggulkan di atas kertas. Meski demikian, Beruang Madu bertekad bangkit dan berusaha mencuri poin untuk memperbaiki situasi mereka.

Persipura Matangkan Strategi Serangan dan Pertahanan

Pelatih Persipura Jayapura Regi Aditya memastikan timnya telah mempersiapkan rencana permainan secara khusus untuk menghadapi Persiba Balikpapan.

Dalam dua hari terakhir, materi latihan difokuskan pada dua aspek berbeda. Persipura lebih dahulu mengasah sistem penyerangan sebelum melanjutkan latihan dengan pembenahan organisasi pertahanan.

"Kami mempersiapkan beberapa hal terkait game plan menghadapi tamu kami besok, Persiba Balikpapan. Persiapan hari pertama, kami coba fokus sistem penyerangan dan kedua kami masuk ke sistem bertahan," ungkap Regi dalam konferensi pers, Kamis (22/10).

Persiapan tersebut diharapkan membuat Persipura tampil lebih seimbang, baik saat membangun serangan maupun ketika menghadapi tekanan lawan.

Meski Persiba sedang mengalami periode sulit, Regi menegaskan timnya tetap menghormati calon lawan dan tidak ingin menganggap pertandingan akan berjalan mudah.

"Kami sangat respek terhadap lawan kami, sangat mau memberikan permainan terbaik, yang sportif, yang fairplay," tambahnya.

Persiba Balikpapan Berusaha Bangkit

Persiba Balikpapan datang ke Sidoarjo dengan target menghentikan hasil buruk. Caretaker pelatih Yus Arfandy berharap para pemainnya mampu menjalankan strategi dengan baik dan menunjukkan penampilan lebih disiplin.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague, Persipura, Persiba
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