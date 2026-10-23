Manchester United vs Anak-Anak: Berbatov Murka Usai MU Dibantai Como 1-4

Dimitar Berbatov menilai Manchester United tampil sangat buruk saat kalah 1-4 dari Como. Glenn Hoddle dan Julien Laurens juga melontarkan kritik tajam. (Dok. MU)
JawaPos.com - Dimitar Berbatov tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Manchester United menelan kekalahan telak 1-4 dari Como di Liga Champions.
Mantan striker Setan Merah itu menilai tim asuhan Michael Carrick tampil sangat buruk. Berbatov bahkan menggambarkan pertandingan tersebut seperti orang dewasa melawan anak-anak.
Manchester United tampil jauh dari meyakinkan saat menghadapi Como besutan Cesc Fabregas dalam pertandingan di Italia pada Rabu malam. Setan Merah kembali mencatatkan rekor buruk setelah kebobolan dalam dua menit pertama pada dua pertandingan berturut-turut di kompetisi besar Eropa.
Nico Paz membuka keunggulan Como hanya 118 detik setelah pertandingan dimulai. Gol cepat itu menjadi awal dari malam yang mengecewakan bagi Manchester United, yang kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah.
Melansir TNT Sports, Berbatov menilai Como unggul hampir dalam semua aspek permainan, mulai dari penguasaan bola hingga kepercayaan diri ketika membangun serangan.
"Itu adalah malam yang sangat, sangat buruk. Pertandingan yang buruk bagi United, tidak ada yang terjadi, dan Como mengungguli mereka dalam segala hal."
"Mulai dari gol, penguasaan bola, kepemilikan bola, hingga kepercayaan diri."
"Semuanya sudah tersedia untuk Como."
Menganalisis gol pembuka Nico Paz, Berbatov menyoroti betapa mudahnya Como mengendalikan permainan sejak awal pertandingan.
"Seolah-olah mereka bermain melawan tim kedua."
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