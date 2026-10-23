Manchester United Siap Bajak Nico Paz dan Antonio Conte, Efek Dibantai Como 1-4

JawaPos.com - Manchester United dikabarkan mulai menyusun rencana untuk memperbaiki situasi klub setelah dipermalukan Como dengan skor 1-4 di Liga Champions. Dua nama yang menjadi sorotan adalah Nico Paz sebagai target transfer dan Antonio Conte yang disebut kembali masuk pembicaraan mengenai posisi pelatih.

Paz mencuri perhatian setelah tampil impresif saat Como mengalahkan Manchester United pada Rabu malam. Sementara itu, laporan media Italia menyebut pembicaraan mengenai Conte terus berlanjut di tengah meningkatnya tekanan terhadap Michael Carrick.

Nico Paz Masuk Radar Manchester United Nico Paz, 22 tahun, tampil mengesankan sejak meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan Como pada musim panas 2024. Sejak itu, dia disebut telah mencatatkan 45 keterlibatan gol dari 85 pertandingan bersama klub Serie A tersebut.

Penampilan terbarunya melawan Manchester United semakin menegaskan kualitas sang gelandang serang. Paz mencetak dua gol dan menyumbangkan satu assist, sekaligus menjadi salah satu pemain paling menentukan dalam kemenangan besar Como.

Melansir TNT Sports, pakar transfer Italia Nicolo Schira menyebut Manchester United termasuk klub yang tertarik mendatangkan Paz pada musim panas mendatang. Chelsea juga dikabarkan memantau situasi pemain asal Argentina tersebut.

Namun, upaya merekrut Paz diperkirakan tidak akan mudah. Real Madrid disebut memiliki klausul pembelian kembali senilai 80 juta euro atau sekitar 67 juta poundsterling yang dapat diaktifkan pada musim panas.

Schira juga melaporkan bahwa Como berharap bisa mempertahankan Paz untuk membangun tim yang semakin kuat. Klub Italia tersebut menunjukkan perkembangan pesat setelah promosi ke Serie A pada musim 2023-2024.

Musim ini disebut menjadi pengalaman pertama Como di Liga Champions setelah finis di posisi keempat Serie A musim lalu. Paz memainkan peran penting dalam pencapaian tersebut dengan torehan 13 gol dan delapan assist di semua kompetisi musim lalu. Dia juga telah terlibat dalam sembilan gol pada musim ini.

Manchester United Lanjutkan Pembicaraan dengan Antonio Conte Jika pemantauan terhadap Paz menjadi bagian dari rencana jangka panjang, situasi Michael Carrick justru menjadi persoalan yang lebih mendesak.