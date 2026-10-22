Jamie Carragher Kecam Bruno Fernandes Usai Kritik Michael Carrick

JawaPos.com - Jamie Carragher melontarkan kritik keras kepada Bruno Fernandes setelah gelandang Manchester United tersebut tampak mempertanyakan taktik Michael Carrick dalam kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions.

Fernandes dan Carrick menjadi sorotan setelah keduanya menyampaikan komentar yang terkesan saling menyindir seusai pertandingan. Hasil buruk di Italia itu juga membuat masa depan Carrick sebagai pelatih kepala United semakin dipertanyakan.

Fernandes, yang ditarik keluar pada menit ke-67, tampak mengkritik pendekatan taktik timnya. Ia menyoroti keputusan staf pelatih untuk tidak menerapkan pressing man-to-man, yang menurutnya terkadang membuat United meninggalkan ruang di belakang.

Carrick kemudian memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai komentar sang kapten. Ia menegaskan bahwa apa pun sistem yang digunakan, pemain tetap harus bekerja keras dan menjalankan tugas bertahan maupun menyerang.

Melansir ESPN, berbicara sebagai komentator di CBS, Carragher mengakui bahwa musim ini tidak berjalan sesuai harapan bagi Carrick. Namun, ia membela respons sang pelatih dan menilai Fernandes memiliki sikap yang buruk.

Carragher Sebut Fernandes Bukan Kapten yang Seharusnya

Carragher menilai kritik Fernandes terhadap Carrick tidak pantas, terlebih setelah sang pelatih pernah membantu gelandang Portugal itu menemukan performa terbaiknya.

"Kami mengatakan Lasandro Martínez benar-benar keterlaluan minggu lalu karena mengkritik hierarki di atasnya. Bagi Bruno Fernandes untuk melakukan hal itu sungguh memalukan," kata Carragher.