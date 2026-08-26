Jamie Carragher Soroti Transfer Liverpool, Wirtz hingga Isak Belum Sesuai Ekspektasi

JawaPos.com - Mantan bek Liverpool Jamie Carragher melontarkan kritik tajam terhadap aktivitas transfer The Reds pada musim panas 2025.

Jamie Carragher menilai bursa transfer berpotensi menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah Premier League jika para pemain mahal Liverpool tidak segera menunjukkan perkembangan.

Kritik Jamie Carragher muncul setelah Liverpool mengawali Premier League 2026/27 dengan hasil mengecewakan.

Bertandang ke markas Newcastle United, The Reds hanya mampu bermain imbang 2-2.

Dominik Szoboszlai menjadi penyelamat setelah mencetak gol penyeimbang melalui titik penalti pada detik-detik terakhir pertandingan.

Hasil tersebut membuat Carragher kembali menyoroti sejumlah pemain yang didatangkan Liverpool dengan biaya besar setahun sebelumnya.

Alexander Isak, Florian Wirtz, Milos Kerkez, dan Jeremie Frimpong, menjadi beberapa nama yang dianggap belum mampu memenuhi ekspektasi.

Liverpool menghabiskan sekitar 445 juta poundsterling atau sekitar Rp9 triliun untuk memperkuat skuad pada musim panas 2025.