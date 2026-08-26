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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 27 Agustus 2026 | 03.53 WIB

Jamie Carragher Bikin Komentar Kontroversial soal Xabi Alonso dan Vinicius

Jamie Carragher. (ig @23_carra) - Image

Jamie Carragher. (ig @23_carra)

JawaPos.com - Jamie Carragher kembali menjadi sorotan setelah melontarkan komentar kontroversial mengenai masa singkat Xabi Alonso di Real Madrid. Mantan bek Liverpool itu secara terang-terangan menyebut Vinicius Junior sebagai salah satu penyebab utama Alonso kehilangan pekerjaannya.

Alonso ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid pada musim panas 2025 dengan kontrak tiga tahun. Ekspektasi terhadapnya sangat tinggi setelah keberhasilannya bersama Bayer Leverkusen.

Namun, perjalanan Alonso di Santiago Bernabéu tidak berlangsung lama. Meski berhasil meraih 24 kemenangan dari 34 pertandingan, ia dipecat pada Januari 2026 setelah hanya tujuh bulan menangani Los Blancos.

Menurut Carragher, persoalan Alonso bukan semata-mata berasal dari performa tim.

Carragher: Alonso Kehilangan Pekerjaan karena Vinicius

Carragher menilai hubungan Alonso dan Vinicius memang bermasalah. Ketegangan di antara keduanya bahkan beberapa kali terlihat selama pertandingan.

Vinicius sendiri sebelumnya mengakui bahwa dirinya mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pendekatan Alonso.

Melansir Give Me Sport, dalam program Monday Night Football, Carragher kemudian memberikan penilaiannya yang cukup mengejutkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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