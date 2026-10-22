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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 17.10 WIB

Barcelona Laporkan PSG ke UEFA, Ada Gambar Gergaji Mesin Berdarah

Barcelona mengecam tifo kontroversial yang ditampilkan pendukung PSG di Parc des Princes. Klub Catalan itu menilai gambar tersebut mengandung pesan kekerasan dan kebencian dalam sepak bola. (Dok. RMC Sports)&nbsp; - Image

Barcelona mengecam tifo kontroversial yang ditampilkan pendukung PSG di Parc des Princes. Klub Catalan itu menilai gambar tersebut mengandung pesan kekerasan dan kebencian dalam sepak bola. (Dok. RMC Sports)&nbsp;

JawaPos.com - Barcelona mengambil langkah resmi dengan melaporkan Paris Saint-Germain (PSG) kepada UEFA terkait tifo kontroversial yang ditampilkan di Parc des Princes pada pertandingan Liga Champions, Selasa.

Tifo tersebut memperlihatkan sosok bertopeng mengenakan kaus PSG yang menyerang lambang Barcelona menggunakan gergaji mesin. Gambar itu memicu reaksi keras dari klub Catalan yang menilai visual tersebut mengandung pesan kekerasan dan kebencian dalam sepak bola.

Melansir Barca Blaugranes, Barcelona menyampaikan kecaman melalui pernyataan kepada BBC Sport. Klub menegaskan bahwa penggunaan simbol kekerasan seperti itu tidak sejalan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dalam olahraga.

“Klub mengutuk keras insiden yang terjadi ketika tifo ditampilkan di tribun, termasuk gambar gergaji mesin berlumuran darah yang menyerang lambang Barca,” kata klub dalam sebuah pernyataan kepada BBC Sport.

Barcelona Anggap Tifo PSG Menghasut Kekerasan

Barcelona menilai gambar yang ditampilkan pendukung PSG bukan sekadar bentuk rivalitas atau dukungan kepada tim.

Menurut klub, tifo tersebut menyampaikan pesan yang berpotensi mendorong kekerasan dan kebencian dalam sepak bola.

“Gambar-gambar ini sangat mengganggu dan menyampaikan pesan yang menghasut kekerasan dan kebencian dalam olahraga.

“Kami menganggap citra dan bahasa semacam ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nilai-nilai rasa hormat, permainan yang adil, dan sportivitas yang harus dijunjung tinggi dalam sepak bola.

“Kami percaya bahwa sepak bola seharusnya menjadi ruang untuk persaingan sehat, saling menghormati, dan gairah terhadap permainan, bebas dari pesan-pesan yang mempromosikan kebencian atau kekerasan.”

Barcelona Menunggu Keputusan UEFA

Setelah menyampaikan laporan tersebut, Barcelona kini menunggu tanggapan UEFA.

Editor: Hendra
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