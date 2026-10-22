Prediksi Skor PSM Makassar vs Persebaya: Juku Eja Incar Kemenangan Beruntun

JawaPos.com - PSM Makassar akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026) pukul 15.30 WIB.

Kedua tim datang dengan modal berbeda. PSM baru saja meraih kemenangan perdana setelah melewati periode sulit pada awal musim, sedangkan Persebaya masih belum terkalahkan dalam lima pertandingan pertama.

Situasi tersebut membuat duel di Parepare diprediksi berlangsung ketat. PSM berusaha memanfaatkan dukungan suporter untuk menjaga momentum, sementara Persebaya memburu kemenangan agar bisa terus bersaing di papan klasemen.

Pertandingan ini juga menghadirkan nuansa reuni. Bernardo Tavares, yang pernah menangani PSM, kini memimpin Persebaya. Sejumlah pemain yang pernah memperkuat Juku Eja juga disebut menjadi bagian dari skuad Green Force. Namun, identitas dan status mantan pemain tersebut perlu dipastikan sebelum dicantumkan satu per satu.

PSM Makassar Ingin Lanjutkan Tren Positif PSM Makassar meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta pada pekan kelima, Jumat (16/10/2026). Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri setelah mereka kesulitan meraih kemenangan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Sebelum mengalahkan PSIM, PSM bermain imbang 2-2 melawan Persita Tangerang dan 3-3 menghadapi Arema FC. Mereka juga menelan kekalahan dari Persib Bandung dan PSS Sleman.

Rentetan hasil tersebut memperlihatkan bahwa Juku Eja masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga konsistensi permainan dan pertahanan.

Meski demikian, kemenangan atas PSIM bisa menjadi titik balik jika mampu dilanjutkan saat menghadapi Persebaya. Bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie juga menjadi keuntungan tersendiri bagi PSM.

Dukungan suporter diharapkan membantu para pemain tampil lebih percaya diri sejak menit awal. PSM perlu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif sekaligus mengurangi kesalahan yang dapat dimanfaatkan lawan.