Manchester United Dibantai Como 1-4, Michael Carrick Murka!

JawaPos.com - Manchester United menelan kekalahan telak saat bertandang ke markas Como pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027. Bermain di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Rabu (21/10/2026), Setan Merah takluk dengan skor 1-4.

Dua gol Nico Paz pada menit kedua dan ke-57, serta gol Tasos Douvikas pada menit ke-49 dan Jacobo Ramon pada menit ke-76, memastikan kemenangan tuan rumah. Manchester United hanya mampu membalas melalui Joshua Zirkzee pada menit ke-90+1.

Hasil tersebut membuat pelatih Manchester United Michael Carrick tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia menilai penampilan anak asuhnya jauh dari standar yang seharusnya ditunjukkan klub.

"Saya benar-benar marah, tetapi kami harus melanjutkan dan menghadapi apa yang berikutnya. Saat ini, masih banyak yang harus dilakukan sebelum pertandingan selanjutnya untuk mempersiapkan tim karena ini merupakan malam yang sulit bagi semua orang," ujar Carrick, dikutip dari Sky Sports.

Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah dirinya, melainkan tanggung jawab seluruh pemain terhadap klub.

"Ini bukan tentang bermain untuk saya, melainkan tentang bermain untuk klub ini. Seluruh hidup saya berkaitan dengan Manchester United. Saya benar-benar memberikan segala yang saya bisa. Ini bukan tentang saya, tetapi tentang apa yang kita semua berikan," lanjutnya.

Ketika ditanya apakah seluruh pemain telah memberikan upaya yang sama besarnya, Carrick berharap demikian. Namun, ia mengaku kecewa dengan apa yang dilihatnya di lapangan.

"Saya ingin berpikir demikian. Namun, saya tidak menyukai apa yang saya lihat malam ini," tambah Carrick.

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Manchester United menjadi tujuh pertandingan di seluruh kompetisi. Situasi itu semakin menambah tekanan terhadap Carrick untuk segera membawa timnya kembali ke jalur kemenangan.