Michael Carrick Resmi Angkat Tangan! MU Dibantai Como 4-1, Minta Maaf ke Fans

Michael Carrick angkat tangan dan mengakui penampilan Manchester United saat dibantai Como tidak dapat diterima. Di tengah tekanan setelah tujuh pertandingan tanpa kemenangan, ia memilih meminta maaf kepada suporter ketimbang membahas masa depannya. (Dok. IG MU)
JawaPos.com - Michael Carrick memilih angkat tangan dan tidak menjawab pertanyaan mengenai masa depannya sebagai pelatih Manchester United setelah Setan Merah dibantai Como 4-1 di Liga Champions. Ia justru meminta maaf kepada para pendukung dan mengakui bahwa penampilan timnya tidak dapat diterima.
Kekalahan di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada Rabu malam memperpanjang periode sulit Manchester United. Mereka kini menjalani tujuh pertandingan tanpa kemenangan, sementara posisi Carrick semakin menjadi sorotan setelah awal musim yang mengecewakan.
Carrick menegaskan bahwa dirinya merasa bertanggung jawab atas penampilan tim. Namun, ketika ditanya apakah ia khawatir kehilangan pekerjaan, mantan gelandang United itu memilih mengalihkan pembicaraan kepada para pendukung yang telah menyaksikan perjuangan klub dalam beberapa pekan terakhir.
Melansir BBC Sport, Carrick mengatakan bahwa dirinya memahami kekecewaan para penggemar setelah Manchester United tampil buruk melawan Como. Ia menegaskan bahwa klub memiliki standar dan nilai yang harus dijaga, terlepas dari hasil pertandingan.
"Saya harus meminta maaf kepada para pendukung," kata Carrick. "Saya peduli dengan klub sepak bola ini sama seperti orang lain, bahkan mungkin lebih, mengingat posisi saya dan nilai-nilai yang saya junjung tinggi di klub sepak bola ini. Bermain seperti itu tidak dapat diterima."
Carrick juga menjelaskan bahwa dirinya selalu berusaha menghampiri para pendukung setelah pertandingan. Menurutnya, tindakan tersebut bukan sesuatu yang istimewa, melainkan bentuk penghargaan terhadap loyalitas mereka.
"Lagipula, saya selalu menghampiri para penggemar, jadi alasan saya menghampiri mereka bukanlah alasan yang istimewa."
"Ini adalah bentuk apresiasi dan pengakuan atas apa yang telah mereka lalui dan lakukan selama beberapa minggu terakhir. Seperti yang saya katakan, saya adalah salah satu dari mereka."
Pelatih berusia 45 tahun itu kembali menegaskan bahwa penampilan United tidak sesuai dengan nilai-nilai klub. Ia mengaku merasakan kekecewaan yang sama dengan para penggemar.
"Saya merasakan hal yang sama seperti mereka. Kami memiliki banyak nilai di klub sepak bola ini; apa yang kami wakili dan bagaimana kami ingin menjalankannya. Kami mungkin menang, kami mungkin kalah, tetapi cara kami bermain malam ini tidak dapat diterima. Saya hanya ingin memberi tahu para penggemar bahwa saya merasakan hal yang sama untuk mereka."
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Jawa Pos
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