Bruno Fernandes Salahkan Taktik Carrick, Manchester United Dibantai Como 4-1

JawaPos.com - Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, meluapkan kekecewaannya setelah Setan Merah kalah telak 1-4 dari Como dalam pertandingan Liga Champions. Ia menyoroti pendekatan taktik yang digunakan Michael Carrick, yang kini menghadapi tekanan terkait masa depannya sebagai pelatih.

Kekalahan tersebut menjadi salah satu malam paling mengecewakan bagi Manchester United di kompetisi Eropa. Carrick bahkan meminta maaf kepada sekitar 700 suporter yang datang untuk mendukung tim di Como.

Setelah peluit akhir berbunyi, Carrick tidak langsung menghampiri para pemainnya. Ia justru berjalan melintasi lapangan sambil berulang kali mengangkat tangan. Gestur tersebut mengingatkan pada reaksi Ole Gunnar Solskjaer setelah Manchester United kalah 1-4 dari Watford pada November 2021. Solskjaer kemudian dipecat sehari setelah pertandingan itu.

Namun, perhatian juga tertuju pada Fernandes. Gelandang asal Portugal tersebut menyinggung keputusan taktik yang menurutnya membuat Manchester United memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan.

Bruno Fernandes Soroti Taktik Carrick Melansir BBC Sport, dalam wawancara dengan TNT Sports setelah pertandingan, Fernandes menyinggung keputusan staf pelatih untuk tidak menerapkan pressing man-to-man atau penjagaan satu lawan satu ketika menekan lawan.

Menurut Fernandes, pendekatan tersebut membuat Como memiliki keleluasaan menguasai bola dan membangun serangan. Kondisi itu juga berpotensi meningkatkan kepercayaan diri lawan.

"Ini adalah keputusan dari staf untuk tidak melakukan pressing man to man dan terkadang meninggalkan ruang di belakang dan mencoba merebut bola, tetapi terkadang ketika Anda terlalu banyak memberikan bola kepada tim-tim ini, mereka mendapatkan kepercayaan diri," katanya.

Fernandes kemudian mendapat pertanyaan langsung mengenai kemungkinan Carrick melakukan kesalahan dalam menentukan taktik. Namun, sang kapten menegaskan bahwa keputusan strategi merupakan tanggung jawab pelatih dan stafnya.

Meski demikian, ia menilai Manchester United terkadang harus mengambil risiko lebih besar, terutama dengan menerapkan tekanan tinggi untuk mengganggu permainan lawan.