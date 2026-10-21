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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 06.04 WIB

Hansi Flick Tanggapi Kekalahan Barcelona dari PSG: Kami Belajar Banyak

Pelatih Barcelona Hansi Flick&nbsp;menilai timnya perlu memperbaiki permainan transisi dan kondisi fisik. (ig @fcbarcelona) - Image

Pelatih Barcelona Hansi Flick&nbsp;menilai timnya perlu memperbaiki permainan transisi dan kondisi fisik. (ig @fcbarcelona)

JawaPos.com - Hansi Flick mengakui Barcelona masih memiliki banyak hal untuk dipelajari setelah kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Champions pada Selasa (20/10).

Kekalahan tersebut menjadi hasil negatif pertama Barcelona musim ini setelah mengawali kompetisi dengan catatan impresif.

Flick menilai pertandingan berlangsung menarik, tetapi PSG menunjukkan kualitas yang lebih baik, terutama dalam memanfaatkan situasi transisi.

Melansir Barca Blaugranes, pelatih asal Jerman itu juga menegaskan bahwa Barcelona harus mengambil pelajaran dari kekalahan tersebut untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

“Itu pertandingan yang fantastis. Pada akhirnya, PSG menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang lebih baik dari kami. Kami kalah dalam pertandingan ini, tetapi kami belajar banyak darinya,” kata Hansi Flick.

Flick Soroti Kualitas PSG dalam Transisi

Flick menilai PSG memiliki kemampuan luar biasa ketika beralih dari bertahan ke menyerang.

Barcelona berusaha mengantisipasi ancaman tersebut, tetapi kesulitan menjaga intensitas permainan hingga akhir pertandingan.

Menurut dia, kondisi fisik para pemain menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi. Namun, Flick menegaskan bahwa hal itu bukan alasan untuk mengabaikan kekalahan.

“Mereka memiliki kualitas yang bagus dalam transisi. Kami mencoba bertahan melawan mereka, kami melakukannya dengan baik, tetapi dalam lima belas menit terakhir kami tidak bugar,” tutur Hansi Flick.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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