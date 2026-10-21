Jelang El Clasico, Barcelona Kembali Kehilangan Pemain karena Cedera saat Lawan PSG

JawaPos.com - Barcelona berpotensi kehilangan Dani Olmo saat menghadapi Real Madrid dalam El Clasico pertama musim ini di Spotify Camp Nou, akhir pekan ini.

Sang gelandang mengalami cedera ketika Barcelona kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions.

Melansir Diario AS, penilaian awal menunjukkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu kemungkinan mengalami robekan otot adduktor kiri.

Dani Olmo dijadwalkan menjalani pemindaian MRI untuk memastikan diagnosis dan tingkat keparahan cederanya.

Cedera Olmo menambah masalah Barcelona Olmo tampil sebagai starter melawan PSG.

Pertandingan tersebut juga menjadi penampilan ke-100 sang gelandang bersama Barcelona.

Sayang, momen spesial itu tidak berlangsung lama.

Olmo mengalami cedera setelah mendapat tekel dari Vitinha dan langsung memberi isyarat bahwa dirinya tidak mampu melanjutkan pertandingan.