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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 02.51 WIB

Raphinha Tegaskan Kekalahan dari PSG Tak Pengaruhi Barcelona Jelang El Clasico

Kapten Barcelona Raphinha tegaskan kekalahan dari PSG tidak ganggu persiapan El Clasico lawan Real Madrid. (ig @fcbarcelona) - Image

Kapten Barcelona Raphinha tegaskan kekalahan dari PSG tidak ganggu persiapan El Clasico lawan Real Madrid. (ig @fcbarcelona)

JawaPos.com - Raphinha tegaskan kekalahan Barcelona dari Paris Saint-Germain (PSG) tidak akan mengganggu persiapan jelang El Clasico lawan Real Madrid pada Minggu (15/10) di Camp Nou.

Barcelona menelan kekalahan 4-2 dari PSG dalam pertandingan Liga Champions.

Melansir MARCA, sang kapten mengingatkan Barcelona harus segera mengevaluasi penampilan dan bersiap menghadapi pertandingan penting berikutnya.

"Kami hanya kehilangan tiga poin. Kita lihat apa yang akan dikatakan manajer agar kami bisa meningkatkan performa dan siap untuk El Clasico," ujar Raphinha.

Raphinha Nilai Barcelona Tetap Mampu Bersaing

Raphinha memberikan pujian kepada PSG yang dinilainya memiliki organisasi permainan sangat baik.

Dia menyoroti bagaimana kedua tim sama-sama berusaha menguasai bola dan memainkan sepak bola menyerang.

Meski Barcelona harus menerima kekalahan, pemain asal Brasil itu merasa penampilan mereka tidak sepenuhnya buruk.

"Mereka adalah tim yang dilatih dengan sangat baik. Terlepas dari hasil hari ini, saya pikir kami bermain dengan baik," papar Raphinha.

"Kedua tim ini suka bermain, mereka ingin menguasai bola. Saya pikir ini adalah ujian yang bagus dan menunjukkan bahwa kami mampu bersaing. Saya pikir hasil seperti ini bisa terjadi, tetapi kami bermain dengan baik," ujar dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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