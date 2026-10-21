Lucas Hernandez Kantongi Lamine Yamal, Barcelona Gagal Comeback Lawan PSG

Lucas Hernandez tampil dominan mengawal Lamine Yamal saat PSG mengalahkan Barcelona. (ig @psg)
JawaPos.com - Perhatian khusus tertuju kepada Lucas Hernandez, saat PSG mengalahkan Barcelona di Liga Champions.
Melansir SPORT, bek Prancis itu mendapat kesempatan mengisi sisi kiri pertahanan akibat absennya Nuno Mendes.
Luis Enrique mempercayainya untuk mengisi posisi di sisi kiri pertahanan sekaligus meredam ancaman Lamine Yamal.
Pelatih PSG itu tidak memilih Lucas Digne, yang sebelumnya pernah menghadapi pemain asal Rocafonda tersebut di Piala Dunia, tetapi gagal menghentikannya.
Keputusan Luis Enrique terbukti tepat.
Lucas Hernandez tidak hanya mampu mengimbangi Lamine, tetapi juga memperlihatkan performa dominan sepanjang pertandingan.
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Bek berusia 30 tahun itu bermain agresif, tegas, dan berhati-hati ketika menguasai bola.
Dia terus menempel Lamine, berusaha mencegah pemain sayap Barcelona tersebut berbalik menghadap gawang dan memaksanya mengoper bola kembali.
Lucas juga menggunakan sejumlah tindakan kecil yang terlihat tidak berbahaya untuk mengganggu konsentrasi Lamine.
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