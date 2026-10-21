Bayern Munchen Pincang! Hadapi Arsenal Tanpa Kompany, Neuer, dan Kimmich

Bayern Munchen menghadapi Arsenal dengan sejumlah tanda tanya terkait kondisi Vincent Kompany, Manuel Neuer, dan Joshua Kimmich. Die Roten tetap percaya diri setelah menang telak 6-1 atas RB Leipzig. (@FCBayern/X)
JawaPos.com - Bayern Munchen menghadapi Arsenal dalam lanjutan Liga Champions 2026/2027 dengan sejumlah tanda tanya terkait kondisi pelatih Vincent Kompany, kiper Manuel Neuer, dan gelandang Joshua Kimmich.
Asisten pelatih Bayern, Aaron Danks, mengungkapkan bahwa kondisi ketiganya masih dipantau menjelang pertandingan di Allianz Arena. Kompany sedang terserang virus, Neuer baru kembali berlatih setelah mengalami cedera ringan, sedangkan Kimmich tidak mengikuti latihan karena alasan pribadi.
“Vincent sedang terserang virus dan penting baginya untuk beristirahat. Jadi, dia berada di rumah. Kami memantau kondisinya dari hari ke hari. Dia akan tetap menjalankan perannya dalam pertandingan, baik di Allianz Arena maupun tidak,” kata Danks, dikutip dari laman resmi Bayern.
Untuk Neuer, Bayern belum mengambil keputusan akhir mengenai kemungkinan tampilnya kiper utama tersebut. Penjaga gawang berusia 40 tahun itu baru kembali berlatih dalam dua hari terakhir setelah mengalami cedera ringan.
Sementara itu, kondisi Kimmich juga masih menjadi perhatian. Gelandang tim nasional Jerman tersebut tidak mengikuti latihan karena alasan pribadi.
“Untuk Joshua, ada alasan pribadi. Saya belum tahu apa artinya bagi pertandingan besok,” ujar Danks.
Bayern menghadapi Arsenal setelah ditahan imbang 3-3 oleh Viking di Norwegia pada pertandingan Liga Champions sebelumnya. Hasil tersebut membuat Die Roten kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan beruntun di kompetisi Eropa.
Meski demikian, Bayern mendapat suntikan kepercayaan diri setelah menghancurkan RB Leipzig dengan skor 6-1 dalam pertandingan Bundesliga pada akhir pekan lalu.
Kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi tim asuhan Kompany menjelang duel melawan Arsenal. Namun, Bayern juga dipastikan kehilangan Michael Olise akibat larangan bermain setelah menerima kartu merah dalam pertandingan kontra Viking.
Absennya Olise, ditambah ketidakpastian kondisi beberapa pemain penting, menjadi tantangan tersendiri bagi tuan rumah. Tim pelatih perlu menyiapkan alternatif agar Bayern tetap mampu tampil kompetitif saat menghadapi wakil Inggris tersebut.
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