Prediksi Susunan Pemain Bayern Munchen vs Arsenal: Harry Kane Punya Modal Besar

Bayern Munchen akan menjamu Arsenal di matchday ketiga Liga Champions, dini hari nanti. Setelah tersandung di laga sebelumnya, Bayern siap menebusnya di kandang angker mereka, Allianz Arena. (Bein Sports)
JawaPos.com — Bayern Munchen akan menjamu Arsenal di matchday ketiga Liga Champions, dini hari nanti. Setelah tersandung di laga sebelumnya, Bayern siap menebusnya di kandang angker mereka, Allianz Arena.
Juara Bundesliga tersebut secara tak terduga kehilangan dua poin dalam laga seru yang berakhir imbang 3-3 melawan Viking FK pekan lalu.
Kartu merah cepat yang diterima Michael Olise akibat dua pelanggaran disebut pelatih Vincent Kompany sebagai kesalahan bodoh yang menyebabkan Bayern harus puas dengan satu poin.
Setelah melewatkan dua pertandingan berturut-turut, tanpa kemenangan, Bayern kembali menunjukkan daya ledak luar biasa di akhir pekan. Mereka menghajar RB Leipzig dengan skor 6-1 di Bundesliga.
Striker Bayern, Harry Kane menyebut kemenangan besar itu sangat mereka butuhkan menjelang bigmatch menghadapi Arsenal.
“Itu adalah pertandingan yang sangat bagus. Setelah dua hasil sebelumnya, menurut saya penting untuk menunjukkan performa yang kuat, dan kami berhasil melakukannya sejak menit pertama,” katanya di situs Bayern.
Anggota dewan bidang olahraga Bayern, Max Eberl juga memuji reaksi timnya dan menegaskan mereka perlu mempertahankan performa itu untuk bisa mengalahkan Arsenal.
“Penampilan yang sangat baik. Kami membutuhkan stabilitas seperti ini untuk minggu-minggu mendatang,” tegasnya.
Bayern mencatatkan rekor luar biasa dengan tidak terkalahkan dalam 39 pertandingan kandang di fase grup atau fase liga Liga Champions.
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Mereka memenangkan 37 di antaranya sejak kekalahan 3-2 dari Manchester City pada Desember 2013—pertandingan di mana Kompany yang masih bermain hanya duduk di bangku cadangan The Sky Blues.
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