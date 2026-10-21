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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 21 Oktober 2026 | 13.42 WIB

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Kehilangan Mesin Gol

Athletic Bilbao berambisi kembali meraih kemenangan saat menghadapi Levante pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027, Rabu (21/10/2026). Los Leones diprediksi menghadapi perlawanan sengit dari tuan rumah. (Athletic Bilbao) - Image

Athletic Bilbao berambisi kembali meraih kemenangan saat menghadapi Levante pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027, Rabu (21/10/2026). Los Leones diprediksi menghadapi perlawanan sengit dari tuan rumah. (Athletic Bilbao)

JawaPos.com — Prediksi skor Levante vs Athletic Bilbao pada pekan lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu pada Kamis (22/10/2026) pukul 01.00 WIB.

Athletic Bilbao datang dengan ambisi mengakhiri rentetan hasil seri, sedangkan Levante berusaha menjauh dari zona degradasi melalui keuntungan bermain di kandang sendiri.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang belum menemukan konsistensi sepanjang awal musim La Liga.

Athletic Bilbao memiliki keunggulan dalam rekor pertemuan, tetapi absennya sejumlah pemain menyerang membuat peluang Levante mencuri poin semakin terbuka.

Levante Terancam Zona Degradasi, Mampukah Bangkit di Kandang?

Levante menghadapi Athletic Bilbao dengan tekanan besar setelah hanya mengumpulkan tujuh poin dari delapan pertandingan Liga Spanyol musim 2026/2027.

Pasukan Luis Castro menempati peringkat ke-17 klasemen sementara, sejajar dengan Elche yang berada tepat di zona degradasi.

Catatan satu kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan memperlihatkan kesulitan Levante mempertahankan konsistensi permainan.

Situasi tersebut mengingatkan pada perjuangan musim sebelumnya ketika mereka hanya mampu finis di posisi ke-16 klasemen akhir.

Pada pertandingan terakhir, Levante harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 menghadapi Deportivo La Coruna.

Hasil tersebut memperpanjang periode tanpa kemenangan mereka sejak mengejutkan Real Betis dengan skor telak 5-2 pada akhir Agustus.

Editor: Hendra
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