Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC: Macan Kemayoran Bertekad Bangkit dan Akhiri Catatan Buruk

Persija Jakarta saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Macan Kemayoran kini berambisi memperbaiki tren saat menjamu Arema FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Persija Jakarta mengusung misi bangkit saat menjamu Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB, menjadi kesempatan bagi Macan Kemayoran untuk kembali ke jalur kemenangan.
Persija datang dengan modal yang kurang ideal setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.
Hasil tersebut sekaligus memutus catatan empat kemenangan beruntun yang berhasil mereka raih sejak awal kompetisi.
Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan timnya telah melakukan persiapan untuk menghadapi Arema FC. Meski waktu antarlaga cukup singkat, ia menilai para pemain memiliki waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisi sebelum kembali bertanding.
Persiapan fisik, taktik, dan mental menjadi perhatian tim pelatih demi memastikan Persija bisa tampil lebih efektif dan mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.
Shin Tae-yong juga menyoroti penampilan anak asuhnya pada pertandingan terakhir.
Menurutnya, Persija sebenarnya mampu menguasai permainan, tetapi gagal memaksimalkan peluang yang didapatkan.
Di sisi lain, lawan mampu memanfaatkan situasi melalui serangan balik yang efektif. Hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat Persija harus menerima kekalahan meski tampil cukup dominan.
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