Leandro Paredes Tolak AC Milan dan Pilih Bertahan di Boca Juniors

Leandro Parades (Bein Sports)
JawaPos.com – Leandro Paredes menolak tawaran AC Milan dan memutuskan untuk tetap memperkuat Boca Juniors hingga kontraknya berakhir pada Desember 2028.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Gelandang asal Argentina tersebut telah dihubungi perwakilan Milan, tetapi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kembali menjalani petualangan di Eropa untuk saat ini.
Paredes bahkan meminta pihak Milan tidak melanjutkan komunikasi dengan manajemen Boca Juniors mengenai kemungkinan transfernya.
Paredes memilih bertahan karena ingin membantu Boca Juniors meraih trofi sekaligus melanjutkan perannya sebagai salah satu pemimpin di ruang ganti.
Pemain berusia 31 tahun itu kembali ke Boca pada 2025 setelah beberapa tahun berkarier di Eropa dan kini dipercaya mengenakan ban kapten.
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Paredes lebih memprioritaskan proyek bersama Boca Juniors dibandingkan peluang kembali ke Serie A bersama AC Milan.
Keputusan Paredes juga memberikan keuntungan bagi Boca Juniors karena klub dapat mempertahankan pengalaman dan kepemimpinannya di lini tengah hingga 2028.
Sementara itu, AC Milan harus mengalihkan perhatian kepada pemain lain untuk memperkuat sektor tengah setelah mendapatkan penolakan langsung dari Paredes.
Paredes kini bertekad menjalani babak baru bersama Boca Juniors dan mewujudkan ambisinya membawa klub tersebut meraih berbagai trofi.
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Jawa Pos
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