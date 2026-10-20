Emil Audero Main Penuh, Rayo Vallecano Diimbangi Getafe 1-1

JawaPos.com - Penjaga gawang Indonesia Emil Audero bermain penuh ketika Rayo Vallecano diimbangi Getafe dengan skor 1-1 pada pekan kesembilan Liga Spanyol di Stadion Coliseum, Madrid, Senin malam waktu setempat.

Emil Audero bermain sejak menit awal hingga laga usai menjaga gawang Rayo Vallecano dan mengemas tiga penyelamatan sepanjang laga, demikian catatan La Liga.

Selain itu, pemain berdarah Lombok, Nusa Tenggara Barat itu mampu meninju bola satu kali lalu mencatatkan 72 persen operan akurat sepanjang pertandingan tersebut.

Sementara itu, Rayo Vallecano sebenarnya sempat unggul terlebih dahulu melalui Alvaro Garcia Rivera, lalu Getafe dapat menyamakan kedudukan melalui Martin Satriano.

Sebenarnya Rayo Vallecano unggul jumlah pemain sejak menit 28 karena bek Getafe Djene Dakonam mendapatkan kartu merah, namun keunggulan jumlah pemain tak dapat mereka manfaatkan.

Hasil imbang membuat Rayo Vallecano masih menempati posisi ke-13 klasemen sementara Liga Spanyol dengan sembilan poin dari delapan laga, memiliki poin sama dengan Getafe di peringkat 14.

Rayo dapat unggul terlebih dahulu pada pertandingan ini ketika laga baru berjalan menit ke-11 setelah umpan Jorge de Frutos dapat dikonversikan menjadi gol oleh Alvaro Garcia Rivera dan membuat skor berubah menjadi 1-0.

Selanjutnya Getafe harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-28 ketika kapten dan bek andalan mereka, Djene Dakonam, menerima kartu kuning kedua akibat melakukan pelanggaran keras terhadap Alvaro Garcia.