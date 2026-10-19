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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 02.06 WIB

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Misi Bangkit Tuan Rumah dan Emil Audero Jadi Andalan

Emil Audero akan menjadi andalan Rayo Vallecano saat dijamu Getafe dalam lanjutan Liga Spanyol. (Rayo Vallecano) - Image

Emil Audero akan menjadi andalan Rayo Vallecano saat dijamu Getafe dalam lanjutan Liga Spanyol. (Rayo Vallecano)

JawaPos.com - Getafe akan menjamu Rayo Vallecano pada pekan kesembilan La Liga 2026/2027 di Stadion Coliseum, Selasa (20/10/2026) dini hari pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah sama-sama mengoleksi delapan poin.

Kedua tim memiliki persoalan masing-masing menjelang pertemuan tersebut.

Getafe masih kesulitan mencetak gol secara konsisten, sedangkan Rayo Vallecano datang di tengah situasi internal klub yang belum sepenuhnya kondusif.

Perhatian suporter Indonesia juga tertuju kepada Emil Audero. Kiper Timnas Indonesia itu diperkirakan kembali menjadi pilihan utama Rayo Vallecano untuk mengawal gawang dalam pertandingan yang berpotensi berlangsung ketat.

Getafe membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah melewati sejumlah hasil kurang memuaskan.

Mereka sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Universitatea Craiova di Liga Konferensi Eropa. Hasil tersebut sedikit membantu, tetapi belum sepenuhnya menjawab masalah yang dihadapi tim asuhan Jose Bordalas.

Sebelum pertandingan Eropa tersebut, Getafe harus mengakui keunggulan Barcelona dengan kekalahan telak 0-3.

Hasil itu kembali memperlihatkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menjaga pertahanan dan memaksimalkan peluang di depan gawang.

Editor: Edi Yulianto
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