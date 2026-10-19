Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Misi Bangkit Tuan Rumah dan Emil Audero Jadi Andalan

Emil Audero akan menjadi andalan Rayo Vallecano saat dijamu Getafe dalam lanjutan Liga Spanyol. (Rayo Vallecano)
JawaPos.com - Getafe akan menjamu Rayo Vallecano pada pekan kesembilan La Liga 2026/2027 di Stadion Coliseum, Selasa (20/10/2026) dini hari pukul 02.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah sama-sama mengoleksi delapan poin.
Kedua tim memiliki persoalan masing-masing menjelang pertemuan tersebut.
Getafe masih kesulitan mencetak gol secara konsisten, sedangkan Rayo Vallecano datang di tengah situasi internal klub yang belum sepenuhnya kondusif.
Baca Juga:Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Perhatian suporter Indonesia juga tertuju kepada Emil Audero. Kiper Timnas Indonesia itu diperkirakan kembali menjadi pilihan utama Rayo Vallecano untuk mengawal gawang dalam pertandingan yang berpotensi berlangsung ketat.
Getafe membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah melewati sejumlah hasil kurang memuaskan.
Mereka sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Universitatea Craiova di Liga Konferensi Eropa. Hasil tersebut sedikit membantu, tetapi belum sepenuhnya menjawab masalah yang dihadapi tim asuhan Jose Bordalas.
Sebelum pertandingan Eropa tersebut, Getafe harus mengakui keunggulan Barcelona dengan kekalahan telak 0-3.
Hasil itu kembali memperlihatkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menjaga pertahanan dan memaksimalkan peluang di depan gawang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022