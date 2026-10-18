Kolo Muani dan Woltemade Tajam di Eropa, Mandul di Serie A

JawaPos.com – Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade sama-sama mencetak gol saat Juventus mengalahkan Celta Vigo 2-1 di Estadio Balaidos, Vigo, kemarin (16/10). Namun, ketajaman kedua striker tersebut belum terlihat di Serie A.

Di kompetisi domestik, Kolo Muani baru mengoleksi satu gol dari enam penampilan, sedangkan Woltemade belum mencetak gol dalam empat laga. Kontras itu menjadi sorotan di tengah upaya Juventus menjaga konsistensi permainan di dua kompetisi.

Kemenangan atas Celta Vigo membuat La Vecchia Signora tetap mempertahankan rekor sempurna di fase liga Eropa. Sebaliknya, di Serie A, Juventus baru meraih tiga kemenangan dari enam giornata.

Woltemade menilai dirinya sudah menemukan kecocokan dengan Kolo Muani. Striker yang berstatus pinjaman dari Newcastle United itu berharap pelatih Juventus Luciano Spalletti memberi kesempatan kepada mereka untuk bermain bersama, bukan bergantian.

"Aku suka bermain dengan Kolo (Muani). Saat hanya ada satu striker, para bek bisa fokus pada penjagaan satu pemain dan itu lebih mudah bagi mereka. Dengan kami berdua (bermain), kami bisa membagi ruang dengan lebih merata," tutur Woltemade kepada Sky Sport Italia.

Meski demikian, Woltemade menegaskan bahwa keputusan tetap berada di tangan Spalletti. Dia memilih menghormati strategi pelatih, sembari berharap keduanya bisa terus memberikan kontribusi melalui gol.