Kolo Muani dan Woltemade Tajam di Eropa, Mandul di Serie A

Kolo Muani dan Nick Woltemade sama-sama mencetak gol di Eropa, tetapi belum produktif di Serie A. Woltemade ingin keduanya bermain bersama. (ForzaJuventus/X)
JawaPos.com – Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade sama-sama mencetak gol saat Juventus mengalahkan Celta Vigo 2-1 di Estadio Balaidos, Vigo, kemarin (16/10). Namun, ketajaman kedua striker tersebut belum terlihat di Serie A.
Di kompetisi domestik, Kolo Muani baru mengoleksi satu gol dari enam penampilan, sedangkan Woltemade belum mencetak gol dalam empat laga. Kontras itu menjadi sorotan di tengah upaya Juventus menjaga konsistensi permainan di dua kompetisi.
Kemenangan atas Celta Vigo membuat La Vecchia Signora tetap mempertahankan rekor sempurna di fase liga Eropa. Sebaliknya, di Serie A, Juventus baru meraih tiga kemenangan dari enam giornata.
Woltemade menilai dirinya sudah menemukan kecocokan dengan Kolo Muani. Striker yang berstatus pinjaman dari Newcastle United itu berharap pelatih Juventus Luciano Spalletti memberi kesempatan kepada mereka untuk bermain bersama, bukan bergantian.
"Aku suka bermain dengan Kolo (Muani). Saat hanya ada satu striker, para bek bisa fokus pada penjagaan satu pemain dan itu lebih mudah bagi mereka. Dengan kami berdua (bermain), kami bisa membagi ruang dengan lebih merata," tutur Woltemade kepada Sky Sport Italia.
Meski demikian, Woltemade menegaskan bahwa keputusan tetap berada di tangan Spalletti. Dia memilih menghormati strategi pelatih, sembari berharap keduanya bisa terus memberikan kontribusi melalui gol.
"Aku bukan pelatih. Aku percaya pelatihku dan berpikir pilihan apa pun yang dia buat akan menjadi pilihan yang tepat. Aku pemain bagus, Kolo pemain bagus, jadi keputusannya terserah pelatih, tetapi selama kami terus mencetak gol, semua orang akan senang," tambah bomber timnas Jerman itu.
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Jawa Pos
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