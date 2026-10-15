Prediksi Skor Benfica vs Celtic: Pavlidis Bisa Jadi Pembeda

JawaPos.com – Benfica akan menjamu Celtic pada matchday kedua fase liga Liga Europa 2026/2027. Bermain di Estadio da Luz, Jumat (16/10/2026) dini hari WIB, tuan rumah mengincar kemenangan kedua secara beruntun di kompetisi Eropa tersebut.

Benfica memiliki modal positif menjelang pertandingan ini. Tim asuhan Marco Silva mengawali kiprahnya di Liga Europa dengan kemenangan 2-0 atas AC Milan di San Siro pada September lalu.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Benfica mampu bersaing ketika menghadapi lawan berpengalaman di kompetisi Eropa. Kini, mereka berpeluang kembali meraih tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Bermain di Estadio da Luz menjadi keuntungan tersendiri bagi Benfica. Terlebih, mereka tengah berusaha menjaga konsistensi permainan di tengah jadwal pertandingan yang padat.

Kondisi kedua tim menjelang pertemuan ini terbilang berbeda. Benfica disebut sedang berada dalam periode positif dengan catatan 12 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi. Sebaliknya, Celtic masih berusaha menemukan kestabilan setelah melewati sejumlah hasil mengecewakan di kompetisi domestik maupun Eropa.

Meski demikian, Celtic tidak bisa dipandang sebelah mata. Klub asal Skotlandia tersebut memiliki pengalaman di kompetisi Eropa dan berpotensi memberikan perlawanan jika mampu memperbaiki sejumlah kelemahan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Benfica sendiri sempat kesulitan pada awal perjalanan di kualifikasi Liga Europa. Mereka kalah 1-2 dari St Gallen pada leg pertama putaran kedua. Namun, Benfica mampu bangkit dengan kemenangan telak 5-0 pada leg kedua untuk memastikan langkah mereka berlanjut.

Perkembangan permainan Benfica disebut semakin terlihat setelah Marco Silva mengambil alih posisi pelatih. Ia menggantikan Jose Mourinho yang dikabarkan meninggalkan klub untuk melanjutkan karier bersama Real Madrid pada musim panas. Sejak saat itu, Benfica berusaha membangun permainan yang lebih konsisten sekaligus menjaga ketajaman lini depan.

Salah satu pemain yang patut mendapat perhatian adalah Vangelis Pavlidis. Penyerang tersebut menjadi andalan Benfica dalam urusan mencetak gol. Berdasarkan catatan menjelang pertandingan, Pavlidis telah mengoleksi 14 gol dalam 14 penampilan. Produktivitas itu membuatnya berpeluang kembali menjadi pilihan utama di lini depan.