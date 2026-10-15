Prediksi Skor Marseille vs Olympiacos: Incar Kemenangan Perdana di Liga Europa

JawaPos.com – Marseille akan menjamu Olympiacos pada matchday kedua fase liga Liga Europa 2026/2027 di Stadion Vélodrome, Jumat (16/10/2026) pukul 02.00 WIB. Tuan rumah mengincar kemenangan perdana setelah mengawali kompetisi dengan hasil mengecewakan.

Marseille membutuhkan hasil positif setelah kalah telak 1-4 dari Beşiktaş pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut membuat wakil Prancis itu harus segera berbenah jika ingin bersaing dan menjaga peluang melangkah lebih jauh.

Di sisi lain, Olympiacos datang dengan kepercayaan diri lebih baik. Klub asal Yunani tersebut mengawali kompetisi dengan kemenangan 2-1 atas Jagiellonia. Mereka juga membawa modal positif dari kompetisi domestik setelah mengalahkan Panathinaikos dengan skor 1-0.

Perbedaan hasil pada pertandingan sebelumnya membuat duel ini menarik untuk dinantikan. Marseille memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, tetapi Olympiacos menunjukkan potensi untuk menjaga konsistensi permainan dalam beberapa laga terakhir.

Marseille juga baru saja meraih kemenangan 2-0 atas Troyes. Hasil tersebut menjadi angin segar setelah mereka melewati periode sulit dengan lima kekalahan beruntun di berbagai kompetisi.

Kemenangan itu diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan diri para pemain Marseille. Meski demikian, mereka masih perlu membuktikan bahwa performa tersebut bisa dipertahankan ketika menghadapi lawan dengan intensitas permainan tinggi seperti Olympiacos.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan penting bagi Marseille. Mereka diperkirakan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan sekaligus menguasai bola untuk mengurangi tekanan dari tim tamu.

Namun, Marseille tetap harus memperbaiki efektivitas permainan. Kekalahan dari Beşiktaş menjadi pengingat bahwa kesalahan dalam mengantisipasi serangan lawan dapat berakibat fatal, terutama ketika menghadapi tim yang mampu memanfaatkan ruang dengan baik.

Olympiacos diperkirakan tidak akan datang hanya untuk bertahan. Tim berjuluk The Thrylos tersebut memiliki modal dari dua kemenangan terakhir dan berpeluang memberikan tekanan kepada Marseille melalui permainan agresif.