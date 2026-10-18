Gasperini Puas, Roma Ciptakan Start Terbaik dalam 12 Tahun!

JawaPos.com - AS Roma bungkam Genoa 2-0 pada Minggu (18/10) di Stadion Olimpiade Roma.

Pelatih Gian Piero Gasperini mengapresiasi para pemainnya yang mampu mengantarkan Giallorossi kembali menduduki posisi kedua klasemen sementara Serie A.

Roma memastikan kemenangan lewat gol Santiago Castro pada menit ke-50 dan Emanuele Lulli pada menit ke-68.

Hasil itu menjadi modal penting bagi tim ibu kota Italia itu untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen. Usai pertandingan, Gasperini mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya.

Gasperini pun memberikan pujian khusus terhadap gol Castro yang tercipta lewat teknik cungkilan bola, sebuah penyelesaian yang mengingatkan sang pelatih pada aksi eks penyerang Napoli, Ezequiel Lavezzi.

“Saya melewatkan momen itu dari bangku cadangan. Itu merupakan sebuah aksi yang luar biasa,” ujar Gasperini dikutip dari La Gazzetta dello Sport.

Meski menang dengan skor telak, Gasperini mengaku pertandingan melawan Genoa tidak berjalan mudah.

Roma sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama ketika menghadapi lawan yang dinilainya memiliki organisasi permainan cukup baik.