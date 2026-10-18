Jude Bellingham dan Real Madrid Sepakati Perpanjangan Kontrak hingga 2031

Jude Bellingham (Bein Sports)
JawaPos.com – Jude Bellingham dan Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak gelandang asal Inggris tersebut hingga 30 Juni 2031.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (17/10), Diketahui bahwa pembicaraan mengenai kontrak baru telah dimulai menjelang akhir musim lalu dan berjalan dengan lancar.
Kesepakatan ini akan memperpanjang masa baktinya selama dua tahun dari kontrak sebelumnya yang dijadwalkan berakhir pada Juni 2029.
Perpanjangan kontrak tersebut dikabarkan mencakup kenaikan gaji sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan peran penting Bellingham sejak bergabung dengan Real Madrid dari Borussia Dortmund pada 2023.
Pemain berusia asal Inggris itu juga disebut telah kembali menemukan performa terbaiknya mengatasi masalah cedera bahu yang sempat memengaruhi penampilannya.
Di bawah arahan pelatih José Mourinho, Bellingham memperoleh kebebasan lebih besar untuk mendukung Kylian Mbappé dalam membangun serangan, menekan lawan, serta membantu pertahanan tim.
Real Madrid memandang Bellingham sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang klub untuk membangun generasi pemimpin baru di dalam skuad.
Pada kompetisi LaLiga musim ini, gelandang tersebut telah mencatatkan tiga gol dan tiga assist yang memperlihatkan kontribusinya dalam serangan tim.
Meski kesepakatan perpanjangan kontrak telah dilaporkan tercapai, pengumuman resmi dari Real Madrid masih dinantikan.
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Jawa Pos
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