Prediksi LA Galaxy vs San Diego: Los Galaxticos Diunggulkan, Tim Tamu Dibayangi Tren Buruk

JawaPos.com - Los Angeles Galaxy akan menjamu San Diego dalam lanjutan Major League Soccer (MLS) pada Minggu (18/10) pukul 09.30 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Los Angeles Galaxy memiliki modal cukup baik untuk mengincar kemenangan, terutama setelah melewati lima pertandingan terakhir tanpa kekalahan.

LA Galaxy berpeluang memanfaatkan kondisi lawan yang sedang kesulitan meraih hasil positif.

Namun, San Diego tetap memiliki potensi untuk memberikan perlawanan, terlebih mereka pernah mengalahkan LA Galaxy dalam pertemuan sebelumnya.

Los Angeles Galaxy datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir.

Hasil tersebut menunjukkan konsistensi permainan yang mulai terjaga, sekaligus menjadi modal penting untuk menghadapi San Diego.

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Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Los Angeles Galaxy cukup produktif dalam menyerang dan mampu mengamankan hasil ketika bermain di kandang.

Kondisi ini bisa menjadi keuntungan tersendiri saat menghadapi San Diego yang belum menemukan konsistensi sepanjang beberapa pertandingan terakhir.