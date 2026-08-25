Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.55 WIB

Lionel Messi Terancam Sanksi Setelah Terlibat Insiden dengan Quinn Sullivan dalam Laga MLS

Lionel Messi bisa terkena sanksi MLS usai laga Philadelphia Union kontra Inter Miami (Bein Sports) - Image

Lionel Messi bisa terkena sanksi MLS usai laga Philadelphia Union kontra Inter Miami (Bein Sports)

JawaPos.com - Lionel Messi berpotensi mendapat sanksi dari Major League Soccer (MLS) setelah terlibat insiden dengan pemain Philadelphia Union, Quinn Sullivan, dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan Inter Miami.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8), Insiden tersebut terjadi pada babak kedua ketika kedua pemain terlibat perselisihan setelah Philadelphia Union menyamakan kedudukan.

Messi terlihat memukul bagian belakang kepala Sullivan menggunakan telapak tangan terbuka sehingga tindakan tersebut berpotensi ditinjau oleh Komite Disiplin MLS.

Messi tidak menerima kartu merah atas insiden tersebut sehingga masih menunggu keputusan resmi dari pihak MLS mengenai kemungkinan hukuman tambahan.

Komite Disiplin dapat menjatuhkan denda kepada pemain asal Argentina tersebut atau memberikan skorsing satu pertandingan apabila tindakannya dinilai melanggar aturan disiplin kompetisi.

Sementara itu, Sullivan juga mendapat kartu merah pada penghujung pertandingan akibat insiden berbeda setelah terlibat konfrontasi dengan Yannick Bright.

Hasil imbang 2-2 membuat Philadelphia Union dan Inter Miami harus berbagi poin, sementara Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk tim tamu.

Namun, perhatian setelah pertandingan beralih kepada potensi hukuman yang dapat diterima kapten Inter Miami tersebut akibat konfrontasinya dengan Sullivan.

Inter Miami kini harus menunggu keputusan resmi Komite Disiplin MLS sebelum mengetahui apakah Messi dapat tampil pada pertandingan berikutnya.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Inter Miami Kalah Lagi, Gol Lionel Messi Tidak Mampu Selamatkan Hadapi Toronto FC - Image
Sepak Bola Dunia

Inter Miami Kalah Lagi, Gol Lionel Messi Tidak Mampu Selamatkan Hadapi Toronto FC

Senin, 24 Agustus 2026 | 15.02 WIB

Mengapa Lionel Messi Didenda MLS di Akhir Laga - Image
Sepak Bola Dunia

Mengapa Lionel Messi Didenda MLS di Akhir Laga

Minggu, 23 Agustus 2026 | 14.44 WIB

Belum Tampil Maksimal, Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos Pastikan Lionel Messi dalam Kondisi Baik - Image
Sepak Bola Dunia

Belum Tampil Maksimal, Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos Pastikan Lionel Messi dalam Kondisi Baik

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17.43 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore