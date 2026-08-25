Lionel Messi Terancam Sanksi Setelah Terlibat Insiden dengan Quinn Sullivan dalam Laga MLS

Lionel Messi bisa terkena sanksi MLS usai laga Philadelphia Union kontra Inter Miami (Bein Sports)
JawaPos.com - Lionel Messi berpotensi mendapat sanksi dari Major League Soccer (MLS) setelah terlibat insiden dengan pemain Philadelphia Union, Quinn Sullivan, dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan Inter Miami.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8), Insiden tersebut terjadi pada babak kedua ketika kedua pemain terlibat perselisihan setelah Philadelphia Union menyamakan kedudukan.
Messi terlihat memukul bagian belakang kepala Sullivan menggunakan telapak tangan terbuka sehingga tindakan tersebut berpotensi ditinjau oleh Komite Disiplin MLS.
Messi tidak menerima kartu merah atas insiden tersebut sehingga masih menunggu keputusan resmi dari pihak MLS mengenai kemungkinan hukuman tambahan.
Komite Disiplin dapat menjatuhkan denda kepada pemain asal Argentina tersebut atau memberikan skorsing satu pertandingan apabila tindakannya dinilai melanggar aturan disiplin kompetisi.
Sementara itu, Sullivan juga mendapat kartu merah pada penghujung pertandingan akibat insiden berbeda setelah terlibat konfrontasi dengan Yannick Bright.
Hasil imbang 2-2 membuat Philadelphia Union dan Inter Miami harus berbagi poin, sementara Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk tim tamu.
Namun, perhatian setelah pertandingan beralih kepada potensi hukuman yang dapat diterima kapten Inter Miami tersebut akibat konfrontasinya dengan Sullivan.
Inter Miami kini harus menunggu keputusan resmi Komite Disiplin MLS sebelum mengetahui apakah Messi dapat tampil pada pertandingan berikutnya.
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Jawa Pos
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