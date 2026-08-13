Alexis Sanchez Tinggalkan Eropa Setelah 18 Tahun, Gabung Klub MLS CF Montreal

JawaPos.com - CF Montreal resmi mendatangkan penyerang asal Chili Alexis Sanchez dengan status Pemain Unggulan atau Designated Player. Klub Major League Soccer (MLS) itu mengumumkan perekrutan Alexis Sanchez pada Rabu (12/8).

Sanchez bergabung setelah sebelumnya memperkuat klub La Liga, Sevilla. Pada musim terakhirnya bersama klub Spanyol itu, Sanchez mencatatkan empat gol dalam 30 penampilan di semua kompetisi.

CF Montreal mengikat Sanchez hingga Mei 2027 dengan kontrak mencakup sisa musim MLS 2026 serta periode sprint season yang dijadwalkan berlangsung pada paruh pertama 2027.

Klub juga memiliki opsi perpanjangan selama satu tahun untuk musim 2027/2028 yang akan menjadi musim pertama dengan kalender kompetisi MLS yang telah dimodifikasi.

“Saya sangat senang bergabung dengan CF Montreal dan menghadapi tantangan baru ini. Saya berterima kasih kepada klub atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan tidak sabar menggunakan pengalaman saya untuk membantu kami mencapai tujuan serta menciptakan momen-momen berkesan bagi para pendukung. Saya di sini untuk memberikan segala yang saya miliki bagi klub dan kota ini,” kata Sanchez dikutip dari situs resmi klub.

Dengan demikian, pemain berusia 37 tahun itu resmi mengakhiri perjalanan panjangnya selama 18 tahun di Eropa.

Setelah memulai karier profesionalnya bersama Cobreloa di Chili pada 2005, Sanchez lalu bermain untuk sejumlah klub besar, termasuk River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United, dan Inter Milan.

Dilansir dari ESPN, Sanchez sebagai salah satu pemain paling berprestasi dalam sejarah sepak bola Chili telah mencatat lebih dari 800 penampilan di seluruh kompetisi dan mencetak lebih dari 200 gol selama kariernya di level klub.

Sebelum bergabung dengan CF Montreal, Sanchez menghabiskan musim terakhirnya bersama Sevilla FC di La Liga dengan mencatatkan empat gol dan dua asis dalam 30 penampilan di semua kompetisi.