Prediksi Philadelphia Union vs Charlotte FC: Rekor Impresif Tuan Rumah Diuji Tim Tamu

Lionel Messi saat laga lawan Philadelphia Union. (Bein Sports)
JawaPos.com - Philadelphia Union akan menjamu Charlotte FC dalam lanjutan Major League Soccer (MLS) 2026 di Subaru Park, Minggu (18/10) pukul 01.30 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengamankan posisi di zona playoff Wilayah Timur.
Philadelphia Union memiliki modal positif menjelang pertandingan tersebut.
Performa mereka sedang menanjak setelah mencatatkan delapan kemenangan beruntun dan memperpanjang catatan tak terkalahkan menjadi 14 pertandingan di MLS.
Konsistensi itu membuat tuan rumah punya alasan kuat untuk membidik tiga poin.
Namun, Charlotte FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.
Tim tamu masih bersaing ketat di papan atas klasemen Wilayah Timur dan tentu ingin mempertahankan posisinya menjelang fase penentuan musim.
Berdasarkan informasi menjelang laga, Charlotte FC menempati peringkat kelima dengan 46 poin, sedangkan Philadelphia Union berada tepat di bawahnya dengan koleksi 45 poin.
Selisih satu angka membuat pertandingan ini berpotensi memengaruhi posisi kedua tim dalam persaingan menuju playoff.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022