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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 18 Oktober 2026 | 06.07 WIB

Prediksi Philadelphia Union vs Charlotte FC: Rekor Impresif Tuan Rumah Diuji Tim Tamu

Lionel Messi saat laga lawan Philadelphia Union. (Bein Sports) - Image

Lionel Messi saat laga lawan Philadelphia Union. (Bein Sports)

JawaPos.com -  Philadelphia Union akan menjamu Charlotte FC dalam lanjutan Major League Soccer (MLS) 2026 di Subaru Park, Minggu (18/10) pukul 01.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengamankan posisi di zona playoff Wilayah Timur.

Philadelphia Union memiliki modal positif menjelang pertandingan tersebut.

Performa mereka sedang menanjak setelah mencatatkan delapan kemenangan beruntun dan memperpanjang catatan tak terkalahkan menjadi 14 pertandingan di MLS.

Konsistensi itu membuat tuan rumah punya alasan kuat untuk membidik tiga poin.

Namun, Charlotte FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Tim tamu masih bersaing ketat di papan atas klasemen Wilayah Timur dan tentu ingin mempertahankan posisinya menjelang fase penentuan musim.

Berdasarkan informasi menjelang laga, Charlotte FC menempati peringkat kelima dengan 46 poin, sedangkan Philadelphia Union berada tepat di bawahnya dengan koleksi 45 poin.

Selisih satu angka membuat pertandingan ini berpotensi memengaruhi posisi kedua tim dalam persaingan menuju playoff.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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