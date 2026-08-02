Comeback Lionel Messi Belum Mampu Bawa Inter Miami Kalahkan Columbus Crew dalam Laga MLS

JawaPos.com – Lionel Messi kembali memperkuat Inter Miami setelah menyelesaikan tugas bersama tim nasional Argentina di Piala Dunia.

Dilansir dari laman ESPN pada Minggu (2/8), Penyerang berusia 39 tahun itu tampil sebagai pemain pengganti saat Inter Miami menghadapi Columbus Crew di Stadion Nu. Namun, kehadiran Messi belum mampu membawa timnya meraih kemenangan karena pertandingan berakhir imbang 2-2.

Messi masuk ke lapangan pada menit ke-53 menggantikan Dániel Pintér dan mendapat sambutan meriah dari para pendukung tuan rumah.

Tiga menit setelah masuk, ia hampir mencetak gol melalui tendangan kaki kiri setelah menerima umpan dari Luis Suárez. Akan tetapi, bola melenceng dari sasaran sehingga peluang emas tersebut gagal menjadi gol.

Inter Miami sempat tampil menjanjikan berkat kontribusi Luis Suárez pada babak pertama. Penyerang asal Uruguay itu mencetak satu gol dan memberikan satu assist kepada Noah Allen untuk membawa timnya unggul.

Namun, Columbus Crew mampu menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Casemiro dan gol Brais Méndez pada menit ke-84.

Pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mengakui timnya kehilangan kendali permainan pada menit-menit akhir pertandingan. Meski demikian, ia memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, termasuk Messi dan Rodrigo De Paul yang baru kembali setelah Piala Dunia.

Hoyos juga memuji Casemiro sebagai pemain yang mampu memberikan keseimbangan antara sektor pertahanan dan serangan.