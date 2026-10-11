Chelsea Bungkam Bournemouth 5-1, Jordan Henderson Bicara Tentang 2 Gol Spektakulernya

JawaPos.com - Jordan Henderson mencetak gol debutnya di Stamford Bridge saat Chelsea menang telak dari Bournemouth. Laga pekan keenam Liga Inggris tersebut berakhir dengan skor 5-1 pada Sabtu (10/10).

Setelah mengalami cedera lengan, Jordan Henderson merasa senang bisa melakukan debut di Stamford Bridge dan menyarangkan 2 gol spektakuler ke gawang musuh. Dia juga memuji Chelsea yang bermain sangat baik di depan publik sendiri.

"Ini hari yang baik. Ini debut kandang saya, jadi ini hari yang besar bagi saya. Jadi saya sangat senang bisa bermain di sini. Sudah cukup lama sejak cedera saya di musim panas, jadi rasanya menyenangkan bisa berada di Stamford Bridge untuk pertama kalinya dan bermain. Kami menampilkan performa yang bagus dan mendapatkan hasil yang baik, yang merupakan hal terpenting," kata Jordan Henderson yang dikutip laman resmi Chelsea Minggu (11/10).

Pada gol kedua, Henderson mencetak gol melalui tendangan bebas. Gelandang timnas Inggris tersebut mengatakan bahwa ia selalu berlatih tendangan itu di sesi latihan dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih set piece Austin MacPhee dan para pemain.

"Beberapa pemain dan Austin sedikit percaya pada saya, jadi ketika saya memiliki kepercayaan diri, saya bisa maju dan mengambil alih. Tapi jujur ​​saja, kami telah melatihnya selama satu atau dua minggu terakhir, dan saya cukup konsisten," jelas Henderson.

Saat mengambil tendangan bebas, Henderson sempat berdiskusi dengan Morgan Rogers dan Cole Palmer. Pemain 36 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mendukungnya untuk mengeksekusi tendangan bebas.

"Austin berkata: "Lupakan saja, itu yang akan kita lakukan". Morgs tidak terlalu senang, tetapi ketika kami sampai di sana dia berkata: "Lanjutkan saja". Cole berkata: "Di sudut mana kita akan merayakan golmu?!" Jadi saya bilang mereka menginginkan sudut kanan, lalu saya memasukkannya, untungnya," ujar Henderson.