Mbappe dan Haaland Pecahkan Rekor Lionel Messi di Liga Champions

Kylian Mbappe mencapai 100 laga dan Erling Haaland menembus 60 gol di Liga Champions pada usia lebih muda daripada Lionel Messi. (Manchester City)
Saat membela Real Madrid dalam kemenangan 4-3 atas AS Roma di Stadio Olimpico, Roma, Mbappe mencatatkan 100 penampilan di Liga Champions. Kapten sekaligus striker timnas Prancis itu memecahkan rekor Messi sebagai pemain termuda yang mencapai 100 penampilan. Usia Mbappe kemarin 27 tahun 298 hari.
Sementara itu, Haaland telah mencetak 61 gol di Liga Champions setelah memborong dua gol ke gawang Paris Saint-Germain di Stadion Etihad, Manchester. Haaland menorehkan pencapaian tersebut saat berusia 26 tahun 85 hari. Usia itu lebih muda daripada Messi saat mencetak gol ke-60 di Liga Champions.
Tactician City Enzo Maresca menyebut rekor Haaland sebagai kabar bagus bagi timnya, khususnya bagi sang striker. ”Setidaknya, saat ini, pemain-pemainku sudah melakukan hal yang benar,” ucap Maresca sebagaimana dilansir dari laman resmi klub.
Yang menarik, rekor Messi yang dipecahkan Mbappe seperti dejavu. Sebab, Messi juga menjalani laga ke-100 di Liga Champions saat bertandang ke markas AS Roma di Olimpico, yakni dalam matchday pembuka fase grup musim 2015–2016.
Saat itu, Messi memperkuat FC Barcelona. Di Olimpico, Barca –sebutan FC Barcelona– tertahan 1-1 dan Messi gagal menyumbang gol. Berbeda dengan Mbappe yang mencetak gol pembuka Real kemarin.
”(Meski tercipta tujuh gol, tetapi) tidak mudah mencetak gol dalam pertandingan ini. Kami menghadapi lawan yang memainkan gaya sepak bola yang berbeda dari apa yang biasa kami hadapi,” beber entrenador Real Jose Mourinho menyikapi kemenangan dramatis timnya kemarin, seperti dilansir Sport.
Sebelum Mbappe dan Haaland memecahkan rekor Messi, gelandang RB Leipzig (RBL) Braja Gruda lebih dulu mengharumkan nama Messi. Pemain 22 tahun itu mencetak gol semata wayang RBL saat mengalahkan PSV Eindhoven di Red Bull Arena, Rabu (14/10).
Gruda mencetak gol tersebut dengan memakai sepatu F50 Messi El Ultimo Tango. Di seluruh dunia, Adidas sebagai produsen sepatu tersebut hanya membuat 208 pasang. Messi mengenakan satu di antaranya dalam laga perpisahan bersama Argentina saat melawan Benin (7/10).
Sisanya dikirimkan Messi kepada teman, rekan kerja, dan sepuluh talenta terpilih dari seluruh dunia. Nah, Gruda salah satunya. ”Sepatu ini seperti mimpi. Messi telah membentuk seluruh masa kecilku. Alih-alih menyimpannya di lemari, aku langsung memakainya,” tutur Gruda saat diwawancarai Bild.
STATISTIK KYLIAN MBAPPE
(Real Madrid)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022