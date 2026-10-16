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Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00.16 WIB

Mbappe dan Haaland Pecahkan Rekor Lionel Messi di Liga Champions

Kylian Mbappe mencapai 100 laga dan Erling Haaland menembus 60 gol di Liga Champions pada usia lebih muda daripada Lionel Messi. (Manchester City) - Image

Kylian Mbappe mencapai 100 laga dan Erling Haaland menembus 60 gol di Liga Champions pada usia lebih muda daripada Lionel Messi. (Manchester City)

JawaPos.com – Kylian Mbappe dan Erling Haaland menulis sejarah baru di Liga Champions. Dalam matchday kedua fase league kemarin (15/10), Mbappe dan Haaland sama-sama menyamai capaian Lionel Messi dalam rekor yang berbeda.

Saat membela Real Madrid dalam kemenangan 4-3 atas AS Roma di Stadio Olimpico, Roma, Mbappe mencatatkan 100 penampilan di Liga Champions. Kapten sekaligus striker timnas Prancis itu memecahkan rekor Messi sebagai pemain termuda yang mencapai 100 penampilan. Usia Mbappe kemarin 27 tahun 298 hari.

Sementara itu, Haaland telah mencetak 61 gol di Liga Champions setelah memborong dua gol ke gawang Paris Saint-Germain di Stadion Etihad, Manchester. Haaland menorehkan pencapaian tersebut saat berusia 26 tahun 85 hari. Usia itu lebih muda daripada Messi saat mencetak gol ke-60 di Liga Champions.

Tactician City Enzo Maresca menyebut rekor Haaland sebagai kabar bagus bagi timnya, khususnya bagi sang striker. ”Setidaknya, saat ini, pemain-pemainku sudah melakukan hal yang benar,” ucap Maresca sebagaimana dilansir dari laman resmi klub.

Dejavu Olimpico

Yang menarik, rekor Messi yang dipecahkan Mbappe seperti dejavu. Sebab, Messi juga menjalani laga ke-100 di Liga Champions saat bertandang ke markas AS Roma di Olimpico, yakni dalam matchday pembuka fase grup musim 2015–2016.

Saat itu, Messi memperkuat FC Barcelona. Di Olimpico, Barca –sebutan FC Barcelona– tertahan 1-1 dan Messi gagal menyumbang gol. Berbeda dengan Mbappe yang mencetak gol pembuka Real kemarin.

”(Meski tercipta tujuh gol, tetapi) tidak mudah mencetak gol dalam pertandingan ini. Kami menghadapi lawan yang memainkan gaya sepak bola yang berbeda dari apa yang biasa kami hadapi,” beber entrenador Real Jose Mourinho menyikapi kemenangan dramatis timnya kemarin, seperti dilansir Sport.

Gruda Pakai Sepatu La Pulga

Sebelum Mbappe dan Haaland memecahkan rekor Messi, gelandang RB Leipzig (RBL) Braja Gruda lebih dulu mengharumkan nama Messi. Pemain 22 tahun itu mencetak gol semata wayang RBL saat mengalahkan PSV Eindhoven di Red Bull Arena, Rabu (14/10).

Gruda mencetak gol tersebut dengan memakai sepatu F50 Messi El Ultimo Tango. Di seluruh dunia, Adidas sebagai produsen sepatu tersebut hanya membuat 208 pasang. Messi mengenakan satu di antaranya dalam laga perpisahan bersama Argentina saat melawan Benin (7/10).

Sisanya dikirimkan Messi kepada teman, rekan kerja, dan sepuluh talenta terpilih dari seluruh dunia. Nah, Gruda salah satunya. ”Sepatu ini seperti mimpi. Messi telah membentuk seluruh masa kecilku. Alih-alih menyimpannya di lemari, aku langsung memakainya,” tutur Gruda saat diwawancarai Bild. 

STATISTIK KYLIAN MBAPPE
(Real Madrid)

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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